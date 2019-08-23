«Рано говорить, что общество созрело»

Какую одежду нужно носить в темное время суток, чтобы чувствовать себя в безопасности? Кто производит ее в России? И как модный тренд превратился в насущную необходимость? Об этом в программе «Экономика дорожной безопасности» Марат Кашин побеседовал с генеральным директором компании «АМИ группа» Максимом Артемьевым.

— Поговорим о безопасности на темных улицах и дорогах. Ночью пешеходы или водители, которым приходится выходить из машины, становятся особенно уязвимы, потому что в темноте человека почти не разглядеть, если на нем нет специальной одежды. «АМИ группа» производит и поставляет на рынок световозвращающие материалы и элементы.

— По-моему, очень важно донести саму проблему: уличное освещение в городах работает для пешехода. Многие пешеходы заблуждаются, думая, что на освещенной улице их видно, что они заметны водителю. Водитель видит только то, что попадает в свет от фар автомобиля, это достаточно узкое пятно обзора. И, плюс, оно и по дальности имеет некие ограничения. Когда пешеход смотрит на автомобиль, он его видит: горят фары. Световозвращатель помогает водителю разглядеть пешехода — где-то что-то мелькнет вдалеке, в темноте, и водитель будет более внимателен.

— Но ведь световозвращатели тоже срабатывают, когда на них уже попал свет фар?

— Да, именно так, Суть этого изделия как раз таится в его названии — световозвращатель.

— Давайте разберемся, что такое «световозвращатели», «световозвращающие элементы», вообще само понятие «световозвращение».

— Мы все изучали физику, там есть такое понятие как «отражение», угол падения луча равен углу отражения. Соответственно, возвращение в сторону источника в этом случае возможно только при падении луча под углом 90 градусов. А световозвращающая поверхность возвращает луч точно в сторону его источника.

— Поговорим про саму одежду, про предметы, которые таким образом оформлены или оборудованы. Расскажите, как менялся спрос на эту продукцию? Можно ли сказать, что сейчас он вырос, потому что люди поняли, что это их безопасность?

— Мы на рынке световозвращающих материалов с 1996 года, можно сказать, мы были в первых рядах тех, кто начал это для российских компаний поставлять и производить. Все началось со специальной одежды. И рынок действительно рос, расширялся, но расширялся как раз за счет спроса на специальную одежду — появлялись новые профессии, появлялась новая форма, которая должна была снабжаться светоотражающими элементами. Но и «гражданская одежда» тоже снабжалась этими элементами — в основном, спортивная и детская, потому что в классической одежде это сложно применить. Но сейчас, наоборот, наверное, есть некое снижение спроса.

— Люди тогда осознанно покупали продукцию со световозвращающими элементами? Или это было просто модно и необычно?

— Скорее всего, это было модно и необычно. А сейчас воспитывается уже поколение людей, которые понимают, для чего это нужно. Плюс, я считаю, что растет уровень ответственности водителей — зная, как сложно разглядеть человека в темноте, они сами уже идут и покупают что-то со световозвращением для своих детей.

— Кто ваши основные покупатели, заказчики?

— Мы работаем в нескольких направлениях. Первое — это специальная одежда. Мы на ней выросли, опробовали очень много технологий.

— Но для кого вы их делаете? Для инспекторов ГИБДД, для строителей?

— Для всех отраслей — это и строители, и железнодорожники, газодобывающая и нефтедобывающая отрасли, дорожное строительство. Инспектора ГИБДД тоже, кстати, используют наши материалы. Есть несколько производителей детских товаров в России — они очень охотно берут, но для них важна цена. Есть смелые производители — они ставят какие-то такие изделия, шевроны, которые одежду делают более привлекательной для потребителя.

— Наличие таких элементов повышает себестоимость одежды и, соответственно, конечную цену тоже?

— Себестоимость каждое предприятие особым образом рассчитывает, но, естественно, это стоит дополнительных денег. В принципе, если трезво подойти к этому вопросу, то хорошая лента, произведенная по ГОСТу, за метр обойдется в 20-25 руб., не более того. А на детскую одежду сколько нужно? Два метра примерно. То есть это 50 руб. на костюм, который несколько тысяч рублей стоит.

— Продукция для обычных людей, не спецодежда, продается в магазинах? Такие вещи можно купить любому желающему?

— Конечно. Если вы обращали внимание на детскую одежду, на возраст 5-6 лет, она как раз вся оснащена световозвращающими элементами. Плюс, есть же съемные элементы — брелки, браслеты, наклейки, ранцы для школьников… Кстати, что касается ранцев, есть некий стандарт, который обязывает производителя на ранцы наносить определенную площадь световозвращения. Для велосипедов есть наклейки, световозвращатели для спиц, Есть наклейки, которые монтируются на коляску — на любую поверхность, не только на металл, но и на текстильную основу.

— Есть какие-то нормативы?

— Есть несколько стандартов. Есть стандарт по производству специальной одежды, есть стандарт по производству детской одежды, есть замечательный стандарт по съемным изделиям для пешеходов и других участников дорожного движения. Но есть существенные отличия этих стандартов друг от друга. Если стандарт для профессиональной одежды является обязательным — ее необходимо сертифицировать, то стандарт на детскую одежду и на съемные изделия не является обязательным на сегодняшний день. Будем надеяться, что руководство нашей страны все-таки озаботится этим и сделает стандарты обязательными, чтобы дети были в безопасности.

— Как продвинулись технологии за 20 лет с 1996 года в производстве такой одежды? Какие материалы раньше использовались, какие теперь?

— Технологии совершенствуются постоянно. Хотя если взять одежду, которая производилась десять лет назад, и посмотреть на световозвращающий материал, то можно подумать, что он такой же, как и сейчас. Но смею вас заверить, что увеличилась яркость этих материалов, увеличилась их способность переносить какие-то внешние воздействия, увеличились требования производителей одежды по разным уходам — химчистка, стирка, потому что сейчас появилось новое веяние: производители одежды не только продают эту одежду, но и сдают в аренду. Соответственно, производителю одежды, который сдает ее в аренду, важно, чтобы одежда служила как можно дольше, чтобы несла свою функцию дольше.

— Когда два года назад в правилах дорожного движения прописали, что водитель обязан иметь жилет-накидку с отражающими полосками, что надо надевать ее каждый раз, когда выходишь из машины на проезжую часть, был ли всплеск спроса на такую продукцию?

— На самом деле всплеск был. Но не все водители понимают суть этой поправки. Все, условно, очень сильно боятся того, что инспектор остановит и проверит наличие. А правила гласят, что наличие в автомобиле этого жилета, накидки, куртки необязательно, но человек, выходя из машины, должен быть одет. Например, если у него куртка предполагает наличие световозвращающих элементов, то ему не обязательно иметь жилет какой-то дополнительный. Но тут есть одно очень важное исключение: в правилах прописан стандарт — одежда специальная, сигнальная повышенной видимости. И вот именно этот стандарт является обязательным к сертификации. Но в нашей стране существует некая проблема с сертификацией. Да, был всплеск спроса на эти жилеты, в магазинах появилась куча этих жилетов. И огромная часть являлась контрафактной. Я заходил, делал фото этого изделия, и когда рядом висят три-четыре изделия, сразу понимаешь, какой из них светится, а какой нет. Я подходил, спрашивал, есть ли сертификат. Хотя сертификат тоже не дает полной гарантии: нечестный производитель может предоставить одно изделие для сертификации, а в партию пойдет другое. Это первый вариант. Второй вариант – отсутствие аккредитации у центров, выдающих сертификаты. Мы же не умеем читать эти сертификаты…

— Это все достаточно сложно для понимания обычного покупателя, у него есть задача простая — купить жилет со светоотражающими материалами. Он приходит в магазин, ему продавец говорит — вот, вот и вот, есть разные цены от разных производителей. Эти жилеты все подойдут?

— Нет, конечно. Нужно требовать сертификат на соответствие ГОСТу. ГОСТ прописан в правилах. Есть интернет, можно сразу найти этот пункт правил и задать вопрос по ГОСТу. Когда смотрите на сертификат, посмотрите, чтобы там были прописаны пункты, чему это соответствует.

— Вы думаете, будут заниматься этим покупатели?

— Я думаю, что те, кому интересно, будут.

— А можно ориентироваться на какие-то более простые факторы? Например, цена имеет значение? Чем дороже, тем лучше?

— Хороший жилет, наверное, будет стоить в торговой сети от 205-300 руб. Но это не мешает за 300 руб. поставить плохой жилет..

— Как можно отличить оригинал от контрафакта? Вот вы привели пример — можно сфотографировать. Как это работает?

— Оригинал от контрафакта отличить достаточно сложно даже в условиях лаборатории. Но простейший способ все-таки — сфотографировать. На смартфоне очень хорошо подобрано расположение объектива камеры и вспышки. И когда мы делаем фото со вспышкой, то на экране мы видим как раз этот самый эффект световозвращения. На простой камере это можно не увидеть. Лучше всего этот эффект виден на смартфоне.

— Если фото делать днем и поставить принудительно вспышку, то все равно получится?

— Все равно получится, но лучше в затемненном углу этого магазина сделать и с расстояния 3-5 метров — это вот будут идеальные условия. Тогда точно будет видна разница: хороший световозвращатель будет такую прямо ауру давать, то есть такая яркая-яркая вспышка. Чем вспышка меньше, тем, соответственно, хуже качество световозвращения данного изделия.

— Продаются ли светоотражающие элементы отдельно? Может быть, кто-то хочет купить, самостоятельно нашить себе на одежду — такое практикуется?

— Да, конечно, безусловно, это продается. Это можно найти в магазинах тканей, это может продаваться в виде термонаклеек, из которых можно вырезать изображения ножницами — треугольник, квадрат, звездочку, кружочек. Уменя дети иногда этим балуются.

— А есть ли нормативы, касающиеся изображения? Или регулируется только площадь покрытия?

— В стандарте на эти изделия есть площадь — не менее 25 кв. см. Соответственно, я думаю, что каждый вычислит, какова площадь должна быть, чтобы было видно.

— Известно, что в скандинавских странах, в Канаде, в Прибалтике, где длинные зимы, темные ночи, одежда со светоотражающими элементами давно обязательна. Там предусмотрены огромные штрафы, но все и так понимают, что это вопрос безопасности. Как вы думаете, извините за пафос, наше общество уже дошло до такого уровня осознанности? Или нужно объяснять пока, уговаривать и регулировать, например, штрафами?

— Я думаю, что рано говорить, что общество созрело. Все-таки нужно объяснять, уговаривать. И, наверное, регулировать штрафами. Но мне кажется, что штраф для пешеходов — это затруднительно. Вот почему был всплеск спроса на жилеты? Водитель боялся штрафа. У водителя всегда, когда он управляет автомобилем, есть с собой документы, удостоверяющие личность и дающие ему право на управление этим самым автомобилем. У пешехода такого удостоверения может не оказаться – и привлечь его к административной ответственности сложнее. Поэтому, наверное, все-таки упор нужно делать на уговоры и объяснения.