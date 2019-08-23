В Ростове дольщики самостроев снова вышли на пикеты

Владельцы квартир в домах, признанных самостроями, вышли на пикеты к зданию правительства Ростовской области. Об этом сообщила Екатерина Кривошей, координатор группы пострадавших дольщиков «Самострои».

«В этот раз помимо одиночных пикетов дольщики также раздавали прохожим листовки с информацией о проблеме»,— рассказала она. В листовках сказано, что в Ростове 175 домов признаны самостроями и определены под снос. По мнению пикетчиков, в незаконности возведения домов виноваты застройщики, но в итоге сами дольщики остаются без денег и жилья.

Напомним, обманутые дольщики Ростовской области уже около месяца выходят на пикеты к зданию правительства региона в Ростове. Владельцы квартир в незаконно построенных домах намерены потребовать внести их в списки обманутых дольщиков, поскольку сейчас власти не относят их к этой категории.

Кристина Федичкина