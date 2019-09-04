Близкий банк для Дальнего Востока

За последние шесть лет количество зарегистрированных банков в России сократилось вдвое. Причины — консолидация банковского сектора и уход ряда игроков. Оставшиеся банки сократили свои издержки и региональные сети. На Дальнем Востоке многие города и села оказались отрезанными от банковских услуг. На фоне этих процессов Почта Банк за полтора года не только нарастил сеть в регионе, но и активно внедряет биометрические технологии, которые позволяют получать услуги дистанционно. Его появление помогло в какой-то мере исправить ситуацию с банковским обслуживанием на территории ДВФО.

С демографической точки зрения Дальний Восток — это 5% всего населения России, а с географической — более 40% территории страны.

В январе 2016 года на банковском рынке появился почтовый банк, для которого работа с удаленными регионами и развитие в них цифровых технологий стали одним из главных приоритетов: 80% точек Почта Банка размещается в небольших городах и сельской местности на базе почтовых отделений. Кроме того, банк открывает представительства в МФЦ, размещает стойки в в торговых сетях, имеет POS-точки в торговых центрах (более 94 тыс. точек). За три года активы Почта Банка выросли в пять раз, и по этому показателю он поднялся с 94-го места на 25-е.

Сеть Почта Банка в России насчитывает более 18 тыс. точек обслуживания в 6 тыс. населенных пунктов от Калининграда до Владивостока. Клиентская база — 11 млн человек.

Как рассказал президент—председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко, на рынок Дальнего Востока банк вышел весной 2017 года. Сейчас сеть банка в регионе составляет 954 отделения в 469 населенных пунктах, увеличившись более чем в два раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В точках обслуживания Почта Банка можно получить полный спектр услуг: открыть бесплатный сберегательный счет с процентом на остаток или вклад, оформить кредит, выпустить кредитную карту и многое другое. Расширение аудитории и развитие этих услуг в регионе дало банку возможность нарастить показатели по разным сегментам бизнеса. К примеру, в сегменте выдачи кредитов наличными за последний год банк вырос в регионе в 1,5 раза (увеличение доли рынка с 2% до 3%), кредитный портфель вырос по доле рынка с 0,8% до 1,9%. Доля рынка POS-кредитования (кредиты в торговых точках) Почта Банка в ДВФО за последний год приросла в части портфеля с 7,1% до 10,3%. Сейчас банк занимает третье место в регионе по этому показателю.

«Дальний Восток — уникальный регион с большими расстояниями и сложным климатом, и Почта Банк здесь является провайдером современных банковских услуг. Если в населенном пункте размещается отделение Почты России и есть интернет, то в нем имеется потенциал для базовых финансовых сервисов. Это дает нам возможность работать в населенных пунктах любого размера, даже в селах с населением в 100 человек»,— говорит Дмитрий Руденко.

Банк открывает точки обслуживания и в самых удаленных регионах Дальнего Востока. В 2018 году Почта Банк установил банкомат в селе Аян Аяно-Майского района Хабаровского края, где до этого более двух лет отсутствовала банковская инфраструктура как таковая. В Приморском крае в 2018 году банк разместил 16 банкоматов и 523 терминала.

Теперь благодаря Почта Банку снять наличные или пополнить карту можно и в глубинке через терминалы, причем без банкомата. Почта Банк оснастил каждое второе отделение почтовой связи в стране такими устройствами. Это проект социальной важности, ведь наличие терминала на почте в поселке, где нет банкомата или кассового узла другого банка, становится спасением для жителей малых и удаленных населенных пунктов. С помощью терминала можно взять любую требующуюся в данный момент сумму, в том числе «некруглую», с точностью до копейки. Всего в ДВФО размещено 3600 терминалов в 2300 почтовых отделениях.

Приморский край и Амурская область вошли в пилотный проект Почта Банка, «Ростелекома» и Центробанка по обеспечению доступности финансовых услуг жителям малых сел. Банк открыл точки обслуживания в 12 малых населенных пунктах с населением от 700 до 4 тыс. человек: селах Чкаловское, Чернышевка, Новоникольск, Корсаковка, Ивановка, Безверхово, Суражевка, Новолитовск, пгт. Краскино и поселке Тимирязевский Приморского края, а также в селах Бомнак и Новое Амурской области. Здесь на базе почтовых отделений, в которые «Ростелеком» провел высокоскоростной интернет, жители теперь могут, в частности, открыть сберегательный счет или вклад, выпустить карту, оставить заявку на получение кредита или перевод пенсии.

«Охват страны широкополосным интернетом и наличие даже в самых отдаленных уголках связи с внешним миром в виде почтового отделения дает широкие возможности жителям глубинки. В этом смысле опыт Почта Банка можно тиражировать и в других жизненно важных областях, таких как медицина, образование, торговля»,— комментирует Дмитрий Руденко.

Сокращать расстояния Почта Банку помогают и технологии. Он первым в России начал применять биометрические данные для идентификации клиентов и их защиты от мошеннических операций. Биометрические шаблоны — образцы изображения лица и голоса — банк записывает при первом визите клиента в отделение.

Сейчас Почта Банк принимает образцы лица и голоса во всех флагманских клиентских центрах в 83 регионах страны. В ДВФО биометрию банк собирает в 23 отделениях.

По словам Дмитрия Руденко, в интернет- и мобильном банке «Почта Банк Онлайн» уже реализована удаленная идентификация на базе Единой биометрической системы. И теперь житель даже самого дальнего поселка может стать клиентом банка дистанционно, открыть счет и получить доступ ко всем финансовым услугам, при условии что он сдал свои данные в Единую биометрическую систему.

Цифровизация помогает Почта Банку даже в восстановлении леса. Банк участвует в первом российском экопроекте, связанном с посадкой деревьев через интернет, «Подари лес другу!». Его цель — восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России. В проекте приняли участие более 1 млн человек, которые посадили почти 3,3 млн деревьев. К экодвижению банка подключены и территории Дальнего Востока, где уже высажено более 280 тыс. сеянцев деревьев.

Людмила Алексеева