Почта первой необходимости

«Почта России» является современным поставщиком почтовых, логистических и финансовых услуг для всей страны: от Камчатки до Калининграда. Сегодня три четверти отделений почтовой связи находятся в сельской местности и труднодоступных регионах, где благодаря уникальной инфраструктуре предприятия жители могут получить комплексные услуги, в том числе приобрести товары первой необходимости.

«Почта России» на части территорий Дальнего Востока является порой единственной инфраструктурой для получения необходимых продуктов и услуг. Это же касается доставки писем и посылок. Business Guide рассказывает о самых отдаленных уголках присутствия Почты.

Самая восточная точка

Сейчас самым восточным пунктом России и Евразии, где есть отделение «Почты России», является село Уэлен Чукотского автономного округа. Оно расположено в восточной части Чукотского полуострова близ мыса Дежнева, и его население составляет всего 619 человек. Уэлен находится на стыке Берингова пролива и Северного Ледовитого океана на галечной косе шириной 200 м. Высота над уровнем моря — всего 3 м, а рядом находится скалистый обрыв высотой около 100 м. Летом температура здесь поднимается до +7°C, а зимой может доходить до –40°С. Летом до Уэлена можно добраться по морю. Зимой — на снегоходах или вертолетом. Расстояние из районного центра до села составляет около 140 км по суше. А ранней весной, в сезон буранов, ждать вылета в Уэлен можно больше месяца.

Именно в таких сложнейших условиях сотрудники «Почты России» продолжают предоставлять населению необходимые услуги, являясь единственным представителем государства на селе. Почта доставляется сюда только воздушным транспортом. Отделение почты расположено в косторезной мастерской, при которой устроен музей с коллекцией настоящих произведений искусства из моржовой кости, кожи, меха и китового уса. В этом отделении «Почты России» работают всего два сотрудника — начальник почтового отделения и почтальон.

Камчатская Швейцария

Другое отделение «Почты России» расположилось почти в десяти часах езды от Петропавловска-Камчатского, в селе Эссо Быстринского района. Туристы называют его местной Швейцарией. Поселок окружен горными массивами, таежными лесами и извилистыми реками. Отсюда начинается один из самых популярных и интересных маршрутов знакомства с Ключевской группой вулканов. Перед тем как отправиться по следам прошедших извержений, в почтовом отделении можно отправить открытку и погреться у батарей, по которым циркулирует природная термальная вода из подземных Эссовских источников. При этом среднегодовая температура составляет всего +3,4°C.

Весной можно познакомиться еще с одной местной особенностью — знаменитой гонкой на собачьих упряжках «Берингия», которая берет свое начало именно в Эссо. Два года подряд «Почта России» выпускает серию эксклюзивных открыток, посвященных традиционной гонке на собачьих упряжках «Берингия».

Место встречи

В 860 км от Владивостока, к границе Хабаровского края на берегу реки Бикин расположилось село Красный Яр. В этом населенном пункте компактно проживают удэгейцы — коренной народ Приморского края, всего около 500 человек. И в жизни удэгейского народа Почта всегда играла культурную и просветительскую роль и была местом встречи. В 1957 году, переезжая из села Сяин на новое место жительства — в Красный Яр, удэгейцы взяли с собой почтовое отделение: они разобрали существующее здание и сплавили по реке отдельными бревнами. Так, почтовое отделение стало одним из первых строений в новом поселке. Здесь учителя и охотники проводили шахматные соревнования, обсуждали новости из газет. До 1960-х годов удэгейцы доставляли почту по реке из города Бикин на долбленых лодках — батах, толкая вручную шестами около 20 км пути. Затем и вплоть до конца 1980-х годов доставка почтовой корреспонденции, посылок и печатных изданий осуществлялась местной авиацией.

Сегодня почтовый обмен с сельским отделением Почты выполняется три раза в неделю автотранспортом. Протяженность почтового пути от города Дальнереченска до Красного Яра составляет 240 км. Также в 2018 году в таежном поселке, где усилиями многих людей сохраняют популяцию амурского тигра, за три месяца было построено новое здание почтового отделения. Внешний вид почтового отделения, построенного из клееного бруса, гармонично вписался в ландшафт природного заповедника, став частью единого инфраструктурного комплекса национального парка «Бикин», который создан в 2015 году для сохранения в первозданном состоянии мест обитания амурского тигра и включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здание было спроектировано специально для «Почты России» с учетом современных стандартов оказания услуг почтовой связи. На общей площади 62,2 кв. м расположился светлый клиентский зал, имеется комната для персонала, предусмотрено автономное отопление и централизованное водоснабжение. Единая информационная система предприятия обеспечивает автоматизацию предоставления почтовых, финансовых и государственных услуг.

Письмо на остров

Почтовое отделение на Итурупе Фото: «Почта России»

Особое внимание заслуживает остров Итуруп Сахалинской области, входящий в гряду Курильских островов. Большую часть острова покрывают хвойные леса, в которых обитает немало бурых медведей. Всего на Итурупе проживает почти 6,4 тыс. человек. Ранее воздушное сообщение на остров осуществлялось только через военный аэродром, а в 2014 году здесь появился и гражданский аэропорт. В ближайшее время аэропорт будет принимать рейсы только из Приморья, Хабаровского края и Магаданской области, но в будущем планируется развивать и международное сообщение.

Новое здание «Почты России» на Итурупе построили с нуля в 2017 году, но оно уже легенда. «Второй такой Почты в России нет. Для строительства отделения использовались только легкие стальные конструкции в каркасе здания, прочные и гибкие одновременно»,— рассказывает Николай Подгузов. Несмотря на то что Курилы находятся на широте Анапы и Сочи, условия здесь предельно суровые. Цунами, землетрясения и снежные бураны здесь так же часты, как в Москве — дождь. Но операторы и почтальоны выходят на работу в любую погоду. Почтовый груз поступает на Курилы исключительно при хорошей погоде — редко и сразу много. Но жалоб не услышишь. «Если надо — будем работать, пока все не рассортируем и не разнесем»,— спокойно говорят почтовые работники. Почтальона здесь уважают.

Забота о людях

Генеральный директор «Почты России» Николай Подгузов ставит перед своей командой амбициозные цели: в ближайшие несколько лет отремонтировать все почтовые отделения на Дальнем Востоке. Всего в 2019 году «Почта России» направит около 216 млн руб. на ремонт порядка 200 почтовых отделений в регионах Дальнего Востока. Это направление будет развиваться и в 2020 году. Также продолжится работа по улучшению качества обслуживания населения, развитию дистанционных сервисов и улучшению условий труда для сотрудников предприятия.

В рамках реализации социальной функции предприятия с нынешнего года Почта будет участвовать в губернаторской программе «Приморская рыба». Компания будет доставлять гражданам рыбные консервы по социальной цене. Также в части розничной торговли «Почта России» постоянно расширяет ассортимент, организует отдельные розничные зоны и открытую выкладку. «По итогам июля 2019 года общее количество почтальонов на Дальнем Востоке составляло 4845 человек. Из них розничные товары активно продают порядка 65%»,— рассказал Николай Подгузов. По его словам, средний чек здесь составляет около 9,6 тыс. руб., и это самая большая сумма по России. Новые цифровые технологии также активно внедряются в процесс обслуживания клиентов Почты на Дальнем Востоке. Сейчас, по словам господина Подгузова, около 500 почтальонов по краю оснащены мобильными переносными кассами. Кроме того, сегодня с помощью простой электронной подписи возможно получать регистрируемые почтовые отправления по СМС или push-уведомлениям. Автоматизация почтовых технологий позволила сократить время выдачи писем, мелких пакетов и посылок до 30 секунд. Удобные изменения произошли и для отправителей посылок: отправления по предоплате во всех почтовых отделениях сегодня принимаются без очереди.

Восстановить лес

Совместный проект «Почты России» и ВТБ — Почта-банк — поддерживает крупнейшую социальную инициативу по восстановлению лесов России «Подари лес другу!». Проект представляет собой уникальную возможность по реализации социальных задач через цифровые сервисы. Его цель — восстановление зеленых насаждений на территории особо охраняемых природных территорий России. За время реализации проекта в России посажено 3,3 млн деревьев, восстановлено около 825 га леса, а география проекта охватила национальные парки от Балтийского моря до озера Байкал. Волонтеры и сотрудники банка участвовали в высадке лесов в 13 субъектах РФ.

К экопрограмме Почта-банка по дистанционному восстановлению лесов «Подари лес другу» подключены и территории Дальнего Востока. Так, в зеленой зоне Хабаровска на текущий момент восстановлены 11 284 даурские лиственницы.

В национальном парке «Тункинский», созданном в целях сохранения уникальных экосистем Восточного Саяна и отрогов Хамар-Дабана, в 2016–2017 годах было высажено 190 тыс. сосен. В Забайкалье в Ульдургинском заказнике посадки прошли в мае прошлого года: лесной массив там пополнился еще почти 12 тыс. сеянцев лиственницы сибирской. В Алтачейском заказнике Республики Бурятия в мае 2018 года в рамках проекта «Подари лес другу» было посажено более 70 тыс. сеянцев сосны обыкновенной. Осенью там будет высажено еще более 100 тыс. сосен.

Николай Подгузов, генеральный директор «Почты России»: — Уважаемые участники Восточного экономического форума! «Почта России» — постоянный партнер форума во Владивостоке — реализует многоуровневые проекты, направленные на развитие Дальнего Востока, на повышение качества жизни россиян на территории региона. Стратегия развития предприятия предполагает модернизацию почтовой инфраструктуры, оцифровку сервисов, развитие логистики и сортировочных мощностей. Почтовые отделения могут стать проводником новых технологий в удаленных населенных пунктах, действующими окнами в цифровое будущее. «Почта России» нацелена на расширение своей социальной функции в Дальневосточном регионе. Желаю вам, коллеги, эффективной работы!

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин: — Вопрос расширения логистической инфраструктуры Камчатского края является одним из основных для развития полуострова, и в этой связи наше эффективное взаимодействие с «Почтой России» играет действительно важную роль. Один из ключевых совместных проектов правительства Камчатского края и «Почты России» — возведение мобильных отделений почтовой связи в северных районах Камчатки. В прошлом году в рамках краевой программы установлены здания модульного типа в четырех населенных пунктах — селах Тиличики, Вывенка, Пахачи и Ильпырское. В этом году работа продолжается, и новые мобильные отделения связи появятся еще в нескольких поселках. Наша главная задача — повышение качества услуг для жителей Камчатки, и я рассчитываю, что совместно с «Почтой России» мы добьемся ощутимых позитивных изменений в этом направлении.

Ольга Боровая