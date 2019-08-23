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Пользователи сообщают о сбое в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook из разных стран сообщают о сбоях в работе сервиса. По данным сайта Downdetector, проблемы в работе соцсети наблюдаются со вчерашнего вечера.

Наибольшее количество жалоб поступило на сбой в работе сайта (80%), остальные были связаны с входом на сайт (20%). О проблемах сообщают пользователи из Германии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии. Больше всего жалоб поступает из разных городов России.

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