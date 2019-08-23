Politico: ЕС разработал план по борьбе с торговой политикой Трампа

Европейские чиновники подготовили 173-страничный «агрессивный» план, который направлен против торговой политики президента США Дональда Трампа, а также американских технологических гигантов Google, Apple, Amazon, Microsoft, Facebook и др. Документ оказался в распоряжении издания Politico.

Согласно плану, избранная председателем Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна учредить Европейский фонд будущего, который бы инвестировал в европейские компании с высоким потенциалом более $100 млрд. Это должно помочь конкурировать с американскими, а также китайскими технологическими гигантами.

Авторы плана выступают за то, чтобы Европа проявляла больше решимости в торговой войне Дональда Трампа, в частности ввела пошлины против США.

Напомним, ранее ЕС уже пригрозил США торговыми пошлинами на $39,1 млрд. Это произойдет в том случае, если Вашингтон введет пошлины на европейские автомобили. Президент США при этом ранее отмечал, что Европа в торговых вопросах ведет себя хуже Китая и «наживается» на стране.