Трамп заявил, что Евросоюз в торговых вопросах хуже Китая

Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции во вторник, 23 июля, что западные страны в торговых вопросах поступают с США хуже, чем КНР. «Некоторые из худших обидчиков —наши так называемые союзники. Они наживаются на нас в сфере торговли. Евросоюз для нас хуже в торговле, чем Китай. Никто бы не подумал об этом», — сказал он (цитата по ТАСС).

«Они — Евросоюз — убивают нас. Он был создан для того, чтобы опережать нас в экономической сфере, и, все же, мы защищаем их с помощью НАТО. Таким образом, они наживаются нас в торговле, а мы защищаем их с помощью вооруженных сил»,— добавил господин Трамп.

Напомним, в 2018 году администрация президента США Дональда Трампа начала обсуждать введение повышенных пошлин на импорт автомобилей. Эту идею обосновывали национальной безопасностью. Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрём заявила, что ЕС будет вынужден принять ответные меры. В мае 2019 года США отложили принятие решения о введении тарифов на импортные автомобили и запчасти на 180 дней.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что ЕС готов снизить до нуля пошлины на автомобили, которые ввозятся из США.