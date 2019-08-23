Участники перестрелки в Краснодаре задержаны

Пятеро предполагаемых участников перестрелки, произошедшей 21 августа в Краснодаре, обнаружены и арестованы, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах. Злоумышленники находились в Адлерском районе Сочи. Операцию по задержанию проводили сотрудники полиции и ФСБ.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в результате конфликта с перестрелкой в центре Краснодара смертельное ранение получил уроженец Дагестана Ильяс Ванаев. По подозрению в совершении преступления в розыск были объявлены двое жителей Чечни, а также другие лица. В мэрии Краснодара прошла встреча руководители национальных общин, в ходе которой лидеры диаспор призвали своих земляков к сдержанности и благоразумию.

Анна Перова, Краснодар