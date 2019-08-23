Выборы влетят в копеечку

Участники выборов в Госсовет Татарстана собираются потратить на агитацию избирателей не менее 104 млн руб. Такая сумма, по данным регионального ЦИКа, поступила в их фонды к середине августа. Наибольшие суммы собрали «Единая Россия» и ее кандидаты, а также близкие к властям самовыдвиженцы. Впрочем, некоторые представители власти, участвующие в выборах, пока вложили в избирательную кампанию лишь тысячу рублей.

ЦИК Татарстана опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств участников выборов в Госсовет республики по состоянию на 16 августа. За три недели до окончания кампании партии смогли собрать 62,8 млн руб. Из них 40,3 млн руб. уже израсходованы. В фонды кандидатов в одномандатных округах поступило еще 41,3 млн руб. Они потратили 24,4 млн руб.

Выборы в Госсовет Татарстана пройдут 8 сентября. 50 депутатов избираются по партспискам, 50 — по одномандатным округам. ЦИК республики допустил к участию семь политических партий: «Единую Россию», КПРФ, ЛДПР, «Справедливую Россию», а также Партию роста, Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и «Коммунистов России». Всего по партийным спискам баллотируются 202 кандидата. Еще 233 кандидатов избирком зарегистрировал в одномандатных округах (из них 57 самовыдвиженцев, остальные — от политических партий).

По сравнению с прежним отчетом ЦИКа (на 1 августа) размер избирательного фонда «Единой России» не изменился. Партия власти собрала 46,5 млн руб. Расходы выросли с 20,5 млн руб. до 25 млн руб. Основная часть средств ушла на предвыборную агитацию: печать листовок и плакатов, размещение рекламных щитов. У других партий объем пожертвований значительно вырос. Так, например, у ЛДПР поступления достигли 7,3 млн руб. (истратила 6,9 млн руб.). Фонд «Справедливой России» превысил 5,3 млн руб. (потрачено 4,7 млн руб.). КПРФ на избирательную кампанию в Татарстане получила 1,8 млн руб. (расходы — 1,53 млн руб.). У непарламентских партий поступления менее 1 млн руб. Российская партия пенсионеров получила 260 тыс. руб. (истратили 147,2 тыс. руб.), «Коммунисты России» — 128,6 тыс. руб. (потратили 128,2 тыс. руб.). Самая скромная избирательная кампания у Партии роста, кандидаты которой являются предпринимателями. Они смогли собрать 20 тыс. руб. (13,7 тыс. руб. потратили).

Среди кандидатов в одномандатных округах больше всего тратят на кампанию представители «Единой Росси», а также близкие к властям самовыдвиженцы. При этом предельный размер избирательного фонда в 5 млн руб. пока достиг лишь один кандидат — гендиректор группы компаний «Профит» Марсель Мингалимов, выдвинувшийся в Комсомольском округе Набережных Челнов. Напомним, единоросс готовился к серьезной борьбе с бывшим мэром Набережных Челнов Рафгатом Алтынбаевым, который шел по его округу самовыдвиженцем, но окружная комиссия отказала ему в регистрации. Господин Мингалимов пока истратил лишь 1,2 млн руб.

Из 41 кандидата «Единой России» в округах лишь девять человек вложили в кампанию 1 млн руб. и более. Помимо господина Мингалимова, это председатель совета директоров «Ядран-ойл» Ирек Салихов, выдвинувшийся в Юго-Восточном округе (1,5 млн руб.), кандидат по Шаляпинскому округу директор «Казэнерго» Рустам Абдулхаков (1,4 млн руб.). По 1 млн руб. собрали директор ООО «Строительно-монтажное управление 88» Илья Вольфсон (Пионерский округ), директор Набережночелнинского картонно-бумажного комбината Андрей Фомичев (Мелекесский округ), гендиректор ЗАО «Эссен продакшн» Леонид Барышев (Боровецкий округ), владелец УК «Агроинвест» Раис Сулейманов (Нурлатский округ). В августе свои фонды на 1,6 млн руб. пополнили заместитель директора КамАЗа Роман Мугерман (Автозаводской округ) и заместитель гендиректора АО «ТАИФ» Руслан Гиззатуллин (Ахтубинский округ).

Более скромные поступления у единороссов, не связанных с бизнесом. Например, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, выдвинувшийся в Апастовском округе, пополнил свой фонд лишь на 300 тыс. руб. Такая же сумма поступила мэру Елабуги Геннадию Емельянову (баллотируется в Елабужском округе). На «дешевую» кампанию рассчитывает вице-спикер Госсовета Римма Ратникова (Кукморский округ). Она собрала лишь 60 тыс. руб. В фонде заместителя гендиректора «Российской инновационной топливно-энергетическая компании» Николая Нефедова (Заинский округ) всего 10,5 тыс. руб., председателя совета директоров Казанского жирового комбината Дмитрия Самаренкина (Лаишевский округ) — лишь 1 тыс. руб. Нет сведений о каких-либо поступлениях у кандидата «Единой России» в Девонском округе начальника управления «Елховнефть» Азата Хабибрахманова.

Из представителей оппозиционных партий самая «богатая» избирательная кампания у владельца ИВЦ «Анатомика» Альмира Михеева. В его фонд поступило 905 тыс. руб. Он выдвинулся от «Справедливой России» в Прибрежном округе, где нет кандидата-единоросса. В то же время лидер справороссов Рушания Бильгильдеева собрала 626 тыс. руб., она баллотируется в Шаляпинском округе. Среди кандидатов КПРФ больше всех (229 тыс. руб.) собрал лидер партийцев в думе Казани Алексей Серов, который баллотируется по Чуйковскому округу. Единственный кандидат Партии роста Олег Коробченко (Электротехнический округ) собрал 336 тыс. руб. Кандидат «Яблока» в Волжском округе Вера Керпель — 146 тыс. руб.

Из самовыдвиженцев самые большие избирательные фонды у заместителя гендиректора КамАЗа Ильдара Шамилова (2 млн руб., выдвинулся в Вахитовском округе), гендиректора АО «Татнефтепром-Зюзеевнефть» Шамила Ягудина (1,7 млн руб., баллотируется в Гаязовском округе), главы «Казаньоргсинтеза» Фарида Минигулова (1,5 млн руб., выдвинулся в Зареченском округе). Последний состоит во фракции «Единой России» в действующем созыве Госсовета, господа Шамилов и Ягудин являются членами партии власти. Также 1,1 млн руб. собрал директор ООО «Реставратор» Рустем Хасанов (Чуйковский округ).