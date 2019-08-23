Большой Брат выходит на дорогу

К концу 2019 года на крупных трассах Татарстана введут полный контроль за движением транспорта. Внедрением системы, которая измеряет среднюю скорость автомобиля, займется компания «Автодория», связанная с семьей бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова. По контракту с ГБУ «Безопасность дорожного движения» (БДД) она установит 73 новых комплекса видеонаблюдения стоимостью 83 млн руб. Эксперты считают, что инвестиции республики окупятся в течение 4–5 лет за счет штрафов от водителей.

ООО «Автодория» выиграло тендер на внедрение системы непрерывного контроля движения транспорта на территории Татарстана. Заказчиком выступило ГБУ БДД (директором является Рифкат Минниханов, бывший начальник ГИБДД в республике). Стоимость контракта составляет 83,1 млн руб. (стартовая стоимость — 110,8 млн руб.). Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Компания «Автодория», по данным kartoteka.ru, зарегистрирована в Казани в 2011 году. Одним из учредителей является ООО «Стартобаза», контролируемая Светланой Никифоровой — супругой бывшего главы Минкомсвязи Николая Никифорова (до 2012 года был вице-премьером — министром информатизации и связи Татарстана). По итогам 2017 года «Автодория» получила выручку в размере 259,3 млн руб., чистая прибыль составила 82,5 млн руб. Ключевыми партнерами «Автодории» по госзакупкам являются ГБУ БДД (248,5 млн руб.), ГКУ «Дирекция финансирования программ БДД РТ» (417, 2 млн руб.), ГБУ «МФЦ» (461,2 млн руб.).

Согласно новому контракту, «Автодория» должна обеспечить контроль на участках (более 400 км) автодорог Казань—Шемордан, Чистополь—Нижнекамск, Казань—Малмыж, Набережные Челны—Заинск—Альметьевск и Сорочьи Горы—Шали с помощью 73 комплектов оборудования. Минимальное расстояние между измерительными блоками должно составлять не более 250 метров, максимальное — не более 15 км. Датчики будут установлены на высоте 4,5–5 метров. Приборы будут измерять среднюю скорость автомобилей на участках между измерительными блоками, а также мгновенную скорость в зоне контроля каждого блока в обоих направлениях. Таким образом, чтобы не получить штраф, водителям необходимо ехать в пределах допустимой скорости не только перед регистратором, но и на протяжении всего пути, на котором установлены датчики. Согласно техзаданию, фото- и видеофайлы с датчиков будут передаваться в систему обработки нарушений ПДД и автоматизированную систему контроля по республике. Работа должна быть выполнена в течение 90 дней с момента заключения контракта.

Подобная система в Татарстане уже работает с 2018 года, когда было установлено 100 датчиков на участках (более 900 км) федеральных трасс «Москва—Уфа», «Казань—Оренбург» «Казань—Ульяновск» стоимостью 109 млн руб. Тогда «Автодория» уступила контракт ООО «Рекогна-Индастриал» (она участвовала в тендере на новый контракт, но проиграла). Ранее управление ГИБДД использовало 1016 камер, из них 805 стационарных, 177 передвижных, 34 мобильных, а также десять мобильных комплексов «Робот» на базе автомобилей Lada Largus. Увеличение числа комплексов понадобилось в связи с «ростом количества ТС в республике, увеличения трафика движения автотранспорта, сокращений личного состава ГИБДД», поясняли ранее в Госавтоинспекции. Внедрение системы непрерывного контроля не отменит установку на дорогах других видов камер, сообщили “Ъ” в ГБУ БДД.

По данным “Ъ”, за прошедший год в Татарстане с помощью фото- и видеокамер зафиксировано 4,8 млн случаев превышения скорости, из них 4,6 млн штрафов оплачены (от 500 руб. до 5 тыс. руб.). За 6 месяцев 2019 года из 2,8 млн штрафов, выписанных благодаря камерам на дорогах, оплачены 2,5 млн штрафов. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, за 2018 год республиканский бюджет получил от выплат штрафов за нарушения ПДД 2,9 млрд рублей.

Власти Татарстана считают нарушение скоростного режима одной из основных причин аварий на дорогах. В ГИБДД заявляют, что водители стали чаще превышать скорость после введения 50-процентных скидок на оплату штрафов за нарушения правил дорожного движения в двадцатидневный срок. В конце прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой отменить такую скидку, указав, что из-за нее бюджет республики ежегодно теряет около 3 млрд руб., а собираемость штрафов не увеличивается. Тогда в Госдуме эти слова назвали «политической провокацией». После этого официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заявила, что предложение Татарстана связано не с «необходимостью пополнить бюджет», а с тем, «чтобы люди чувствовали ответственность».

Система непрерывного контроля снизит число нарушений, связанных с превышением скорости, считает представитель Федерации автовладельцев России Рамиль Хайруллин. Однако главной опасностью на дорогах в Татарстане господин Хайруллин называет выезды на встречную полосу: «Это не контролируется ни камерами, ни инспекторами, которых, по сути, на дорогах и нет». По мнению господина Хайруллина, решить эту проблему можно, построив защитные ограждения между полосами.

«Цель любой системы — не наказывать постфактум, а предотвращать нарушения. Чем шире будет освещаться в СМИ сам факт установки систем контроля за транспортными средствами и то, что они способны зафиксировать нарушение средней, дистанционной скорости, тем выше будет эффект»,— полагает директор департамента стратегического маркетинга НАО «Евроэксперт» Евгения Шалихманова. По словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, Татарстан значительно превосходит другие регионы по числу камер на автотрассах: их число составляет 36% от всех камер, работающих в Поволжье. При этом в Татарстане, по его данным, на одну камеру приходится 3,6 тыс. административных дел, в остальных регионах округа камеры приносят до 5,2 тыс. таких дел: «Исходя из этой статистики, количество не говорит о качестве собираемых штрафов». По оценке господина Жарского, 83 млн руб. инвестиций в систему наблюдения для бюджета окупятся в пределах 4–5 лет.

Александр Шакиров