18,7 миллиарда рублей составила задолженность перед бизнесом по госконтрактам на 1 июля 2019 года, следует из данных Генпрокуратуры. При этом на конец прошлого года объем долгов достигал 19,5 млрд руб.— сам показатель снижается с 2016 года (34 млрд руб.), когда власти начали работу над ужесточением платежной дисциплины, ввели персональную ответственность чиновников за нарушения и сократили срок оплаты по контрактам до 30 дней. В целом же с 2015 года прокуроры помогли бизнесу вернуть 133 млрд руб. долгов (13 млрд руб. в 2019-м). Лидерами по возврату задолженности стали Московская область и Краснодарский край — свыше 14 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно.