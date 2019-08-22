«Единая Россия» может увеличить представительство в Госсовете Татарстана — ФоРГО

Татарстан по итогам выборов 8 сентября может стать одним из четырех регионов, где «Единая Россия» «определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство» в местном парламенте. Об этом говорится в исследовании Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), который возглавляет бывший сотрудник администрации президента РФ Константин Костин.

Такой же исход региональных выборов прогнозируется экспертами фонда в Кабардино-Балкарии, Крыму, Тыве, а также Волгоградской области. В перечисленных регионах отделения КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» «достаточно слабые», говорится в исследовании.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, вторая половина — в одномандатных округах.

На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. Также партийцы выиграли во всех одномандатных округах, где выставляли своих кандидатов. В итоге была сформирована фракция «Единой России» из 82 депутатов. Еще 10 человек вошли в близкую к властям группу «Татарстан — новый век».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"