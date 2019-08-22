Правительство расширило перечень сельхозпродукции для оказания господдержки

Правительство России добавило в перечень продукции для оказания господдержки организациям, занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции, переработанную и консервированную рыбу, ракообразных и моллюсков, готовые корма для несельскохозяйственных животных. Также в список включили продукцию, выработанную из пищевых лесных ресурсов (дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян).

Кроме того, государственная поддержка распространена на производителей продукции глубокой переработки сельскохозяйственного сырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла и жиры и их нерафинированные фракции, ферментные препараты), говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Производители, чья продукция включается в перечень правительства, могут рассчитывать на доступные кредиты. В распоряжении говорится, что расширение перечня будет способствовать стимулированию производства сельхозпродукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, а также положительно скажется на их экспорте.

Напомним, ранее Минсельхоз попросил у правительства возобновить субсидирование экспортного кредитования внешних поставок продукции агро-промышленного комплекса.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Еда просит скидку на выезд».