ЕЦОС вкрутую

Министерство образования Нижегородской области просит бюджетные средства на внедрение единой цифровой образовательной среды (ЕЦОС). На первом этапе с ее помощью предлагается ликвидировать очередь в детсады, упростить ведомственную коммуникацию и снизить бюрократические проволочки. В минобре настаивают, что используемые информационные платформы устарели и требуют многомиллионных вложений на обновление. Депутаты заксобрания раскритиковали намерение министерства закупить программный продукт, но, несмотря на это, решили предварительно одобрить расходы в сумме 10 млн руб.



Министр образования Нижегородской области Сергей Злобин на заседании комитета заксобрания по социальным вопросам представил проект единой цифровой образовательной среды (ЕЦОС). С помощью новой информационной системы министерство планирует сначала ликвидировать очередность в детских садах, а затем распространить программное обеспечение на школы. По мнению министра, новые онлайн-технологии позволят управлять сферой образования в реальном времени: контролировать наличие мест в каждом учреждении, питание воспитанников, техническое состояние зданий, а также формировать группы детей по состоянию здоровья и передавать отчетность в министерство без привычной бюрократии. ЕЦОС, по словам Сергея Злобина, облегчит жизнь и родителям, вынужденным собирать множество бумажных справок и обивать пороги госучреждений вместо того, чтобы оформлять документы в электронном виде и общаться с воспитателями в личном кабинете интернет-сайта. В регионе нет подобной информационной платформы, а существующая электронная система формирования очередей в детсады дает сбои: списки детей часто дублируются, некоторые выпадают из очереди, в итоге группы в детсадах формируются неравномерно. Новое решение позволит интегрировать платформу с порталом госуслуг и другими информационными продуктами, которыми пользуется нижегородское правительство, рассказал министр. По его словам, аналогичная ЕЦОС около года используется в 46 субъектах РФ, особых нареканий к ее работе в регионах нет.

Также Сергей Злобин назвал устаревшей действующую информационную систему минобра, разработанную для Нижегородской области в 2012 году при прежнем губернаторе Валерии Шанцеве. По словам чиновника, ее очередное обновление до новой версии обошлось областному бюджету в 7 млн руб., однако ее эффективность все равно сомнительна. «Платить каждый раз за обновление неправильно и непрактично. Тем более, в ней нет системы мониторинга школьного образования, регионального модуля образования в дошкольной среде, межведомственного взаимодействия с другими государственными органами», — убеждал депутатов Сергей Злобин. Электронный документооборот в устаревшей, по его мнению, системе не работает, и управлять системой дошкольных учреждений министерство вынуждено почти вручную. На ЕЦОС министерство попросило из бюджета 10 млн руб., чтобы закупить у разработчиков готовый пакет программного обеспечения на открытом конкурсе.

Депутаты посчитали инициативу министерства образования сомнительной исходя из прежнего опыта покупки подобного программного обеспечения. Вице-спикер заксобрания Ольга Щетинина отметила, что современные сервисы уже работают в России и общедоступны: ­занять электронную очередь в детсад можно через портал госуслуг, а для школьников и их родителей существует программа «Дневник.ру». «Я пока не очень понимаю механизм создания отдельной платформы ведения электронной очереди, когда это прекрасно делается через госуслуги, систематизируется и управляется. Людям гораздо удобнее пользоваться этим порталом», — сообщила госпожа Щетинина. По ее словам, поскольку все нижегородские министерства используют разные информационные платформы, лучше сосредоточиться на их интеграции в единую систему, а не создавать новые альтернативные сервисы. Ее поддержал председатель комитета Надир Хафизов, вспомнив, что создание единой образовательной среды реализуется на общероссийском уровне в рамках нацпроекта «Образование». Депутат Роман Кабешев обеспокоился безопасностью персональных данных и напомнил министру о том, что в регионе постоянно внедряются различные цифровые платформы, эффективность работы которых пока не видит ни население, ни депутаты.

Когда Сергей Злобин стал убеждать депутатов комитета в обратном, они предложили купить готовое программное обеспечение у других регионов, где оно уже работает. «Мы уже потратили бюджетные деньги в других субъектах. Давайте попросим у них и адаптируем под себя», — предложила Ольга Щетинина. Господин Злобин парировал, что это невозможно: никто из соседей просто так не поделится купленной за миллионы рублей платформой. Его стали расспрашивать про конкурс: депутатов беспокоил вопрос, выиграет ли на торгах разработчик ЕЦОС, а если он не победит, что получит регион в итоге. Министр ответил, что техзадание будет формироваться максимально широко: «Если кто-то сможет предложить другой продукт и обеспечит полный пакет документов, купим у него». В итоге комитет по соцвопросам, несмотря на всю критику, решил поддержать выделение средств на ЕЦОС: этот вопрос региональный парламент рассмотрит на заседании 29 августа.

Владимир Зубарев