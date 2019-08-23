«Ника» потерпела поражение от Фемиды

В Нижегородском райсуде вынесли суровый приговор руководителю и учредителю ООО Юридическая фирма «Ника» Наталье Прытковой и Надежде Гуреевой. Обеих женщин осудили на семь лет лишения свободы за мошенничество, совершенное еще в 2013 году. Юристы обещали за 3 млн руб. решить в президиуме областного суда вопрос с отменой судебного постановления для двух дольщиков офисного центра на ул. Ульянова. Самих клиентов и переговорщика, бывшего гендиректора «ПрофСтрой-НН» Николая Копылова, хорошо известного среди нижегородских силовиков, осудили на длительные сроки со штрафами в 30 млн руб. Защита добивалась оправдания и намерена обжаловать приговор.



Нижегородский райсуд рассмотрел старое, но резонансное уголовное дело в отношении руководителей юрфирмы «Ника» Натальи Прытковой и Надежды Гуреевой, бывшего гендиректора ООО «ПрофСтрой-НН» Николая Копылова и обратившихся к нему за помощью представителей дольщиков Марата Абдуллина и Дениса ­Платонова.

Завершившаяся уголовным делом история началась еще в 2005 году, когда ООО «ПрофСтрой-НН» по договору инвестирования с ННГУ начало строить на ул. Ульянова учебный и административный корпусы. Предполагалось, что предоставивший земельный участок вуз получит здание для студентов, а офисы отойдут коммерческой компании. Однако Росимущество оспаривало эту схему сотрудничества, поэтому стройка приостанавливалась, в этих спорах в 2013 году апелляционная инстанция областного суда вынесла определение против двух дольщиц «ПрофСтрой-НН» Зяйтюни Абдуллиной и Людмилы Платоновой, которые сообща вложились в 18 кв. м подземной парковки в строящемся административном центре. Их судебно узаконенное право собственности на машиноместо как объект незавершенного строительства было отменено.

Сыновья этих женщин Марат Абдуллин и Денис Платонов стали искать способ отменить апелляционное определение. По данным следствия, они обратились к директору строительной компании Николаю Копылову, а тот в свою очередь пошел консультироваться к юристам «Ники» и свел их с обоими мужчинами. По данным следствия, руководители юрфирмы предложили за 3 млн руб. подкупить Михаила Лысова (в 2005–2014 годах он работал заместителем председателя областного суда, руководя судебной коллегией по гражданским делам). Встречи и переговоры в офисе «Ники» на ул. Минина скрытно записывались на видеокамеру оперативниками ­УБЭПа. Из этих записей следует, что юристы, между собой называвшие зампреда облсуда «дядей Мишей», убеждали переговорщика Николая Копылова, просившего «200% гарантии», что вопрос с отменой судебного решения в кассации можно решить, передав взятку через банковскую ячейку, а «в надзор» больше «трешки» они не носили. На одну из видеозаписей вместе с юристами попал и сам господин Лысов. Однако его причастность к коррупции не подтвердилась. Следователи нижегородского СУ СК допросили бывшего судью в качестве свидетеля. Тот не отрицал своего дружеского знакомства с руководством «Ники» (у одной из женщин покойный муж также был судьей) и сообщил, что изредка заходил к ним в офис. Михаил Лысов показал, что юристы никогда не склоняли его к каким-либо противоправным действиям по судейской работе, он обсуждал с ними общие вопросы юридической и судебной практики.

После того, как представители дольщиков в декабре 2013 года под расписку передали Николаю Копылову 3 млн руб., а тот в свою очередь передал их руководству «Ники», было возбуждено уголовное дело. Все обвиняемые отрицали свое участие в какой-либо преступной схеме. Они доказывали, что Владимир Копылов, который как застройщик обслуживался в юридической фирме «Ника», просто заплатил ей за представление своих интересов в процессах о банкротстве, а деньги занял у своих знакомых Абдуллина и Платонова. В судебном процессе сторона защиты критиковала видеозаписи, считая их сфабрикованными, а обвиняемые отрицали, что на этих записях зафиксированы они и их встречи.

Однако судья Анатолий Данилин признал виновными всех пятерых фигурантов этого дела. Наталью Прыткову и Надежду Гурееву из «Ники» за мошенничество приговорили к семи годам лишения свободы каждую со штрафами в миллион рублей. По выводам суда, частные юристы, прикрываясь именами должностных лиц облсуда, обманом похитили 3 млн руб. Предлагавшие эти деньги Марат Абдуллин и Денис Платонов были признаны виновными в покушении на дачу взятки — каждого осудили на 8,5 года в колонии строгого режим с выплатой штрафов по 30 млн руб. Бывшего директора «ПрофСтрой-НН» Николая Копылова приговорили к восьми годам заключения, также со штрафом в 30 млн руб. — суд квалифицировал его роль как посредника во взяточничестве. Добавим, что пенсионер на оглашение приговора прийти не смог по болезни, тяжелую весть о тюремном сроке ему повез адвокат. ­Остальных подсудимых арестовали в зале суда.

Николай Копылов хорошо известен многим нижегородским силовикам — в 2000-х годах он возглавлял «Ассоциацию правоохранительных органов» (АПО), в учредители которой входили областные и окружные управления МВД, транспортной милиции, ФСИН и Минюста. Его знакомые вспоминают, что исполнительный директор АПО прекрасно ладил и с бывшим руководством областного УФСБ. «Хороший мужик, слово держал. Его знали многие из тех, кто носит или носил погоны. Если уж они своих сажать начали, точно в системе пошла какая-то грызня», — предположил один из нижегородских коммерсантов, сотрудничавший с Волго-Вятским РУБОПом. Адвокаты осужденных от комментариев отказались, сообщив лишь, что обвинительный приговор будет обжалован, а защита намерена добиваться оправдания всех пятерых.

Роман Кряжев