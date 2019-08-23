Аэропорт Пермь подтвердил начало полетов из Перми в Китай

Чартерная программа полетов из Перми на остров Санья (КНР) начнется 31 октября, подтвердили „Ъ-Прикамье“ в АО «Международный аэропорт Пермь». Перевозчиком программы выступает Azur Air, туроператором — Anex Tour. Предполагается летать в Китай один раз в неделю (четверг) на судне типа Boeing 767-300. Турпрограмма рассчитана на все зимнее расписание аэропорта.

Ранее сообщалось, что Anex Tour запустил продажи туров в КНР из Перми. Туроператоры и авиаперевозчики неоднократно пытались запустить чартер из Перми в Китай, но всякий раз стакивались с отсутствием спроса.