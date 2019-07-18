Железные дороги ищут гаранта

Минтранс предложил Кузбассу выработать механизм солидарной ответственности угольщиков за выполнение условий потенциальной «сделки» с ОАО РЖД. Речь идет о том, что компании предъявят к погрузке на запад более 51 млн тонн угля во втором полугодии в обмен на скидку к тарифу. По данным “Ъ”, такой механизм могут ввести и для Хакасии. Главный вопрос в том, кто будет нести ответственность за план погрузки и в случае его срыва компенсирует ОАО РЖД недополученные 5 млрд руб. В монополии неофициально говорят, что гарантом может выступить, например, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По данным источников “Ъ”, Минтранс готов принять предложение Кузбасса в адрес ОАО РЖД о гарантиях погрузки угля в обмен на скидки на его перевозку, но предлагает властям региона вместе с угольщиками разработать механизм солидарной ответственности. Компании должны предъявить к перевозке в западном направлении не менее 51,4 млн тонн угля (с возможным увеличением на 10%) в течение второго полугодия. Такие же гарантии могут быть применены в другом крупным угледобывающем регионе — Хакасии. ОАО РЖД на таких условиях готово дать угольщикам скидку, нивелирующую экспортную надбавку, как уже сделало для портов юга (вступила в силу 16 июля и действует до 14 сентября). В случае недогрузки ОАО РЖД должно получить выпадающие доходы в объеме 5 млрд руб. В ОАО РЖД и Минтрансе “Ъ” не пояснили, почему размер потерь не меняется в зависимости от объемов груза.

Цена на уголь на европейском рынке резко упала в этом году, а пропускная способность железных дорог не позволяет перенаправить все грузы в Азию, где конъюнктура лучше. Поэтому Сергей Цивилев, выступая от лица угольщиков, попросил у ОАО РЖД скидку на западном направлении в обмен на отправку свыше 51 млн тонн (см. “Ъ” от 1 июля). Монополия, не имеющая права давать скидку, если перевозка становится убыточной, пока ввела ее только в направлении южных портов.

Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и Сергей Цивилев 16 июля провели переговоры. По их итогам в монополии заявили, в частности, что с сентября она готова «увеличивать перевозки угольной продукции в направлении портов и погранпереходов Дальнего Востока так, чтобы по итогам года прирост перевозок каменного угля составил более 3% по отношению к 2018 году». Следующее совещание намечено на 10 сентября.

Источник, близкий к ОАО РЖД, говорит, что перевозку 51 млн тонн может обеспечить только пул грузоотправителей, а значит, необходим консолидатор. Им мог бы стать губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, при участии которого грузоотправители возьмут совместные обязательства, в том числе и по компенсации ОАО РЖД, пояснил собеседник “Ъ”. Он уточнил, что подобные твердые договоренности компания хотела бы иметь и с другими группами грузоотправителей, в том числе с угольщиками Хакасии.

Собеседники “Ъ” в угольных компаниях, работающих в Хакасии, комментариев о том, сколько они готовы грузить на Европу на условиях скидки, не дали. В «Русском угле» лишь уточнили, что в 2018 году поставили на экспорт в западном направлении 1,64 млн тонн угля.

По мнению одного из собеседников “Ъ” на рынке, самая действенная мера обеспечения гарантий поставок в нужном объеме — это согласование ОАО РЖД планов поставок на премиальный Восток в объеме отгрузки на Запад. «Сколько отгрузил на Запад, столько можешь и на Восток,— говорит он.— Так, ОАО РЖД сможет само подсчитать отгрузку на Запад».

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что подобные соглашения и отражение их в тарифе — новое явление, механизма для него пока нет. Сегодня, отмечает он, ОАО РЖД может договориться с конкретным грузоотправителем о конкретной станции отправления, если он там один, но как только отправителей становится несколько или возникает некое консолидированное сообщество, возникают сложности. Скидку с тарифа предоставить можно, но она будет привязана либо к станции отправления, либо к маршруту. Как это транслировать — на регион в целом или на группу отправителей, непонятно, говорит эксперт: коллегиальной ответственности за предъявление объемов не будет, кроме того, есть потенциальные риски картеля.

Наталья Скорлыгина, Евгений Зайнуллин