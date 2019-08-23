Halewood Wines & Spirits принесет «Красную площадь» в Кингисепп

Крупнейший независимый производитель и дистрибутор алкоголя в Великобритании Halewood Wines & Spirits купил у бизнесмена Вадима Мамчура завод по производству водки в Ленобласти, ранее принадлежавший обанкротившемуся холдингу «Веда». Вадим Мамчур закрыл предприятие в Кингисеппе еще в прошлом году. Новый инвестор планирует производить на заводе до 500 тыс. дал водки в год под брендом Red Square и экспортировать ее страны Европы. Эксперты считают, что производство этого продукта в России положительно скажется на его продажах за рубежом.

Приобретение завода в Кингисеппе “Ъ” подтвердила генеральный директор ООО «Хейлвуд» (входит в Halewood Wines and Spirits PLC) Елена Хрусталева. Она, как и Вадим Мамчур, не стала раскрывать параметры сделки. Согласно оценке управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, цена за актив начинается от 1 млрд рублей.

По словам госпожи Хрусталевой, запустить завод в Ленобласти планируется уже осенью этого года. Здесь инвестор будет производить водку под брендом Red Square, которая сейчас изготавливается в Англии. Годовой объем производства составит до 500 тыс. дал, и вся продукция будет экспортироваться в страны Европы. Загружать все мощности завода инвестор не собирается, так как «глупо производить водку на склад».

«Водка, произведенная в Петербурге, намного лучше будет восприниматься потребителями на экспортных рынках, чем выпущенная в Англии, которая традиционно более знаменита производством джина и виски. А водка из России — это история, качество, отшлифованная веками технология производства»,— объясняет госпожа Хрусталева.

В планах нового собственника провести модернизацию оборудования завода, в которую он рассчитывает вложить €2–3 млн. Работать с брендами компании «Премиум Спиритс», на балансе которой находится завод в Кингисеппе, ООО «Хейлвуд» не будет.

По данным «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru), ООО «Хейлфуд» приобрело ООО «Премиум Спиритс» в июне 2019 года. ООО «Хейлфуд» входит в Halewood Wines and Spirits PLC, зарегистрированную в Великобритании. Одновременно ООО «Хейлвуд» стало владельцем и ООО «ТД "Флагман"», которое занималось реализацией продукции «Премиум Спиритс».

Компания Halewood Wines & Spirits была основана в 1978 году Джоном Хейлвудом, она является крупнейшим независимым производителем и дистрибутором алкоголя в Великобритании и управляет более 25 премиальными брендами, сказано на ее сайте. Группа владеет семью заводами по выпуску виски и джина и двумя крафтовыми пивоварнями в Англии, Шотландии, Ирландии и Уэльсе, алкогольными производствами в ЮАР и Австралии, управляет сетью фирменных баров. В 2018 году Halewood Wines & Spirits избавилась от винодельческого бизнеса в Румынии, продав его Alexandrion Holdings Group. Группа выпускает водку под брендами Whitley Neill, J.J. Whitley, Red Square, Liverpool, а также является дистрибутором российской Beluga Group в Великобритании и Ирландии. В портфель торговых марок компании также входят City of London, Dead Man’s Fingers, Pogues, Crabbie’s, Lambrini. В 2017–2018 финансовом году операционная прибыль Halewood Wines & Spirits составила £13,4 млн (рост на 319% к 2016–2017 финансовому году), выручка выросла на 22% (абсолютные данные не раскрываются). Компания контролируется семьей Джона Хейлвуда.

Компания «Премиум Спиритс» разливала водку под брендами «Флагман», «Оленеводка», «Проводница», «Контора», «Вахта», «Безоблачный край», «Жареха», «Шулемка». Мощности завода в Кингисеппе позволяют выпускать около 12 млн дал водки в год, указано на сайте компании. Ранее это производство принадлежало обанкротившемуся холдингу «Веда» (основан погибшим депутатом Госдумы Кириллом Рагозиным и Александром Маттом), в середине 2000-х годов входившему в пятерку крупнейших российских производителей водки. В 2011 году предприятие приобрела компания «Премиум Спиритс» бывшего вице-президента ТПГ «Кристалл» Дмитрия Раутбарта. При этом 75% в компании бизнесмена получил «Сбербанк Капитал», который финансировал сделку. В 2015 году компанию купило ООО «Саари-строй», а в 2016 году ее единоличным собственником стал Вадим Мамчур. При нем компания приобрела право на водочный бренд «Флагман» и запустила несколько новых торговых марок. В 2018 году завод перестал работать. Заместитель председателя правительства Ленобласти по АПК Олег Малащенко сообщил “Ъ”, что предприятие прекратило свою деятельность, поскольку НДС и другие налоги «съедали» всю рентабельность производства, из-за чего завод работал в убыток.

По данным НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка», производство водки в Ленобласти с января по июль этого года в связи с закрытием завода в Кингисеппе просело на 98,5%, до 1 тыс. дал, в Петербурге возросло на 3% (1,9 млн дал) по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Продажи напитка в Ленобласти с учетом HoReCa за первое полугодие 2019 года составили 711,8 тыс. дал, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В Петербурге за шесть месяцев этого года было продано 1,4 млн дал водки (+9%).

Генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков полагает, что компания Halewood Wines & Spirits выбрала завод в Ленобласти из-за его удачного месторасположения, которое позволяет транспортировать продукцию по Балтийскому морю. «Кроме того, это хороший проект с маркетинговой точки зрения. Россияне и потребители других стран часто обращают внимание на страну производства. Все хорошо знают французское вино, японское саке, мексиканскую текилу и русскую водку. Данный товар с пометкой Made in Russia будет иметь добавленную стоимость для потребителя за рубежом»,— уверен Иван Федяков.

Ольга Кантемирова, Константин Куркин