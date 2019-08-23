Дмитрий Артюхов доехал до жителей Ямала

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа сформировали список поручений губернатора Дмитрия Артюхова после его восьмидневной автомобильной поездки по региону. Главными из них стали улучшение жилищных условий в регионе, а также качество дорог. По словам экспертов, поводом автопробега стало подведение итогов первого года Дмитрия Артюхова на посту главы округа.



Поездка Дмитрия Артюхова по автономному округу началась 12 августа и продлилась восемь дней. На Lada XRAY он проехал почти 1,2 тыс. км, истратив, по его словам, три бака бензина. Автопробег охватил 11 населенных пунктов, в которых были проведены семь встреч с местными жителями (в них приняли участие более 2 тыс. человек). За ходом поездки можно было следить в соцсетях. В результате у господина Артюхова значительно прибавилось подписчиков — только в Instagram более 4,5 тыс. человек. Маршрут губернатор составлял отчасти по комментариям своих подписчиков: заходил в те места, о которых ему писали.

Начал поездку губернатор со строящейся дороги Салехард — Надым и в каждом муниципалитете проверял качество дорог. «Люди должны ездить по хорошим, качественным, безопасным дорогам. Хоть в лепешку разобьемся, но эту задачу выполним за четыре года»,— пообещал господин Артюхов после поездки. Кроме того, он в каждом населенном пункте интересовался ходом строительства соцобъектов и качеством жилья в старых домах. Отдельно глава региона встречался с застройщиками, обращая внимание на отсутствие рынка первичного жилья. Неоднократно глава региона получал обращения от бюджетников, получивших сертификаты на жилье, которые не могут их использовать.

На встречах с жителями он пообещал капитальный ремонт детской школы искусств в Новом Уренгое, достроить пожарное депо в Коротчаево, здание железнодорожного вокзала в поселке Пурпе. Дмитрий Артюхов анонсировал появление новой очереди для переселения на юг Тюменской области ямальцев из ветхого и аварийного жилфонда «без ущерба для финансирования базовой программы». После общения с жителями губернатор обратил внимание на работу местных органов власти.

«Не хватает людям прямых и открытых площадок для общения с властью. Часто приходится слышать, что невозможно попасть на личный прием»,— отметил он, призвав чиновников активнее пользоваться соцсетями.





Как рассказали “Ъ-Урал” в пресс-службе губернатора, по итогам северного автопробега в правительстве собрали и оформили все поручения Дмитрия Артюхова, которые он дал во время поездки и которые будут постепенно выполняться.

По мнению экспертов, причинами объезда ямальских дорог стала необходимость подвести итоги годового руководства регионом и стремление поддержать позитивный имидж. На пост губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов был назначен 9 сентября 2018 года, а с 29 мая занимал пост врио главы региона вместо Дмитрия Кобылкина, ставшего федеральным министром. «Ему нужно было более детально увидеть работу муниципалитетов и пересмотреть планы развития этих территорий на будущий год»,— считает тюменский политолог Александр Безделов. Он уверен, что поездка была пиар-ходом, который принят «в самых высоких эшелонах власти». Напомним, в августе 2010 году Владимир Путин совершил автопробег на Lada Kalina Sport по Дальнему Востоку — из Хабаровска до Читы. «С одной стороны, подвести итоги, с другой — дополнить картину единением с жителями округа. Мы часто видим, когда глава государства уезжает в регионы, общается с гражданами и на месте делает выводы относительно профпригодности регионального руководителя. Здесь уменьшенная копия процессов, которые происходят на федеральном уровне»,— отметил господин Безделов, добавив, что «необходимость быть популярным» является одним из критериев оценки эффективности губернатора.

Анастасия Реутова, Мария Арабей