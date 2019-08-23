Бывший следователь объявлен в розыск

На Алтае объявлен в розыск экс-сотрудник Следственного комитета России (СКР) Александр Сатлаев, который в марте досрочно вышел из колонии для бывших силовиков, где отбывал срок за сексуальные преступления. Насильник подозревается в нападении на девушку, однако не исключено, что список его жертв значительно больше.

Центральный райсуд Барнаула выдал санкцию на заочный арест бывшего следователя СКР Александра Сатлаева. Экс-следователь, который недавно отбыл срок за серию изнасилований и попыток изнасилований, подозревается в совершении аналогичного преступления — нападения 4 августа на девушку в подъезде жилого дома на Интернациональной улице. Как рассказали „Ъ“ в региональном управлении СКР, Сатлаева объявили в федеральный розыск. Правоохранители заявляют, что готовы подключить к его поимке и Интерпол. Ориентировки с приметами предполагаемого насильника есть у каждого постового полицейского. Однако задержать Александра Сатлаева, знающего специфику оперативной работы изнутри, пока не удалось. Не обнаружен и автомобиль Mitsubishi Lancer серого цвета, принадлежащий бывшему следователю. Александр Сатлаев подозревается пока в одном эпизоде изнасилования, однако правоохранители не исключают, что список его жертв может быть куда шире.

В 2013 году СКР потряс громкий скандал: за сексуальные преступления был задержан старший следователь отдела по Горно-Алтайску Александр Сатлаев. В аппарате СКР случившееся назвали «первым вопиющим случаем, когда в насильственном преступлении подозревается сотрудник ведомства». Сатлаеву предъявили обвинение в четырех изнасилованиях (ч. 1 ст. 131 УК РФ), семи эпизодах покушений на изнасилование (ст. 30, ст. 131 УК РФ), которые прежде он сам и расследовал. «В июле 2013 года он вынес постановление об отказе в возбуждении дела по факту совершенного им же изнасилования, в котором умышленно указал в качестве основания отсутствие заявления потерпевшей»,— говорится в материалах следствия. Сослуживцы втайне от него провели синхронное расследование, о котором Александр Сатлаев не догадывался. «Следователи в режиме особой секретности проделали целый комплекс мероприятий, чтобы окончательно убедиться, что именно он совершил изнасилование»,— делились в СКР подробностями расследования резонансного дела.

В июле 2015 года горсуд Горно-Алтайска вынес Александру Сатлаеву приговор. По двум эпизодам, связанным с покушением на изнасилование, Александра Сатлаева оправдали, еще один эпизод обвинения суд переквалифицировал. В итоге бывшему следователю назначили шесть лет колонии. В последующем вышестоящий суд добавил бывшему следователю еще полгода. Отбывать наказание Сатлаева направили в Нижний Тагил (Свердловская область) в колонию общего режима для бывших силовиков. Находясь за решеткой, заключенный предъявил иск к госказне и потребовал крупную компенсацию за те эпизоды, по которым он был оправдан. В итоге ему удалось отсудить у Минфина РФ 50 тыс. руб.

В начале 2019 года экс-следователь подал прошение об условно-досрочном освобождении. Ему удалось убедить суд в достижении позитивных изменений поведения. Уже 5 марта Сатлаев вышел на свободу, примерно на год раньше истечения назначенного ему срока.

Константин Воронов