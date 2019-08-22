В домах тренеров и игроков новороссийского ФК «Черноморец» прошли обыски

Следственный департамент МВД России расследует уголовное по ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ по факту оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования – футбольного матча 27-го тура «Олимп – Первенства Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018-2019 годов зоны «Юг». Игра между командами «Чайка» и «Черноморец» состоялась 13 мая 2019 года в Ростовской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В рамках дела сотрудники правоохранительных органов провели более 20 обысков в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске в офисах футбольных клубов и по местам проживания руководителей и игроков команд. В результате были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Как ранее сообщал ”Ъ-Кубань“ , в мае глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков выступил с заявлением о том, что имеются основания полагать, что результат матча между «Чайкой» и «Черноморцем» – неспортивный. Тогда же было направлено заявление в МВД. О том, что игра носила неспортивный характер также заявлял руководитель краснодарского ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко. Этот клуб конкурировал с «Чайкой» за выход в Футбольную национальную лигу и был заинтересован в ее проигрыше. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу «Чайки».

Позднее контрольно-дисциплинарный комитет запретил Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года. Причина решения — «оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча». Также были дисквалифицированы главный тренер новороссийского ФК «Черноморец» Хазрет Дышеков и три игрока данного клуба.

По версии СЭ, господин Градиленко дисквалифицирован за то, что собирался заплатить ФК «Черноморец» 500 тыс. руб. за положительный результат в матче с «Чайкой». Тем временем представитель третьей стороны, якобы, предложил игрокам «Черноморца» деньги за поражение от «Чайки». «Речь шла примерно о 2 млн руб.», - сообщил источник СЭ.

Андрей Ульченко