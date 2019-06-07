КДК РФС дисквалифицировал гендиректора краснодарского «Урожая» на год

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза запретил руководителю краснодарского футбольного клуба Дмитрию Градиленко осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года, сообщается на сайте КДК РФС. Причина решения — «оказание воздействия на официальное лицо клуба с целью влияния на результат матча». Также дисквалифицированы главный тренер новороссийского ФК «Черноморец» Хазрет Дышеков и три игрока данного клуба.

По данным «Спорт-Экспресс», разбирательства КДК РФС шли вокруг договорного матча 27-го тура второго дивизиона «Чайка» – «Черноморец» (3:1). В середине мая глава РФС Александр Дюков выступил с заявлением о том, что имеются основания полагать, что его результат – неспортивный. Было направлено заявление в МВД и начато собственное расследование. Эксперты технического комитета просмотрели видеозапись матча и отдельно 12 сомнительных эпизодов и пришли к выводу, что игра носила неспортивный характер.

Расследованием дела занялась полиция. «Показания одного из игроков "Черноморца" сдвинули дело с мертвой точки. Он назвал конкретные имена и даже сумму, которую представители третьей стороны предложили игрокам за поражение от "Чайки". Речь шла примерно о 2 млн руб.», - сообщил источник СЭ.

О том, что игра носила неспортивный характер также заявлял руководитель «Урожая» Дмитрий Градиленко. Краснодарский ФК конкурировал с «Чайкой» за выход в Футбольную национальную лигу. По версии СЭ, господин Градиленко дисквалифицирован за то, что собирался заплатить ФК «Черноморец» 500 тыс. руб. за положительный результат в матче с «Чайкой». Иными словами одни заинтересованные лица предлагали «Черноморцу» деньги за проигрыш, другие - за выигрыш.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, ФК «Урожай» был создан в июне 2018 года на базе банкротящегося ФК «Кубань», новую команду собирали в кратчайшие сроки. Дмитрий Градиленко занял пост гендиректора ФК 1 декабря 2018 года, а 10 декабря новым главным тренером клуба стал Николай Писарев.

Андрей Ульченко