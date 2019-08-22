Резидент ТОСЭР «Губкин» намерен вложить 121 млн рублей в переработку полимеров

Тринадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» стало ООО «ПК Успех», сообщила пресс-служба администрации муниципалитета. Компания намерена реализовать проект по переработке вторичных полимеров в гранулят мощностью 4,7 тыс. т в год. Объем инвестиций оценивается в 121 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ПК Успех» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в мае 2019 году. Основной вид деятельности – обработка отходов и лома пластмасс. Уставный капитал – 25 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Максим Халтурин. Он также управляет и владеет местными ООО «Вторма» (оптовая неспециализированная торговля) и ООО «ТД Успех» (оптовая торговля бумагой и картоном). По итогам 2017 года выручка и чистая прибыль предприятий составили соответственно 73,7 и 6,5 млн руб., а также 11 млн и 310 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

О потенциальном резиденте ТОСЭР читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Белгородчина сжижает газ».

Александр Прытков