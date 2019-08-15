Россияне с трудом справляются с долговым бременем

Более трети российских заемщиков с трудом расплачиваются по кредитам, к такому выводу пришел ВЦИОМ. За два года доля тех, у кого возникают сложности с возвратом займов, выросла в полтора раза. Сейчас она почти такая же, как в 2009 году. Число тех, кто расплачивается с банком без проблем, с 2017-го упала на 10%. Сейчас это лишь каждый пятый заемщик. По подсчетам ВЦИОМа, всего непогашенные займы есть у более половины россиян.

Спасти ситуацию мог бы рост доходов россиян, но в ближайшее время это вряд ли произойдет, главный аналитик ФГ «БКС Премьер» Антон Покатович: «Темпы снижения реальных располагаемых расходов населения замедлились, однако негативный тренд продолжается. Пока что на данный момент просрочка в кредитных портфелях физических лиц находится на достаточно низких уровнях.

Если же мы говорим о том, что данная ситуация будет в течение двух-трех лет не только сохранять, но и усиливать свое негативное влияние, то, конечно же, это может привести к достаточно плачевным последствиям.

Ведь запас прочности и терпения у населения, на мой взгляд, весьма и весьма ограничен. То есть если граждане будут чувствовать, что ситуация никак не исправляется, то, конечно же, это приводит к формированию рисков различных социальных взрывов».

О том, что рынок потребкредитов растет слишком быстро, не раз говорил министр экономического развития Максим Орешкин. По его словам, на рынке надувается кредитный пузырь и «чтобы он не лопнул и не забрызгал всех вокруг, его надо потихоньку сдувать».

В Центробанке, в свою очередь, таких рисков не видят. На стороне регулятора в этом споре выступил Сбербанк. На этой неделе кредитная организация опубликовала исследование, в котором главный аналитик банка приходит к выводу, что угрозы пузыря на рынке потребкредитования нет.

Кредитные проблемы россиян могут привести к экономическому спаду в стране, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов: «Уже осенью этого года, а, может быть, зимой под влиянием спада на фондовом рынке, снижения мировых цен на нефть, все внутренние проблемы в России могут вылезти и оказаться одной из основ экономического спада. Поэтому я бы относился крайне серьезно к этой ситуации, потому что потребители в самом деле истощены. Так что эта проблема способна по нам ударить гораздо быстрее. Внешние рынки способны просесть, рентабельность всех экспортеров уже начала понижаться. И вот этот фактор начинает играть по-новому и, действительно, представляет очень серьезную проблему для экономической стабильности».

По данным ВЦИОМа, около трети заемщиков тратят на ежемесячную выплату по кредитам от 10% до 20% семейного дохода. 13% опрошенных направляют на погашение займа более половины заработка.

Андрей Загорский