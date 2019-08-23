Актеры пострадали в драме

Полиция проводит проверку по факту нападения на актеров «Коляда-театра» в Екатеринбурге, совершенное в ночь на четверг. По словам пострадавших, инцидент произошел около входа в театр, нападавших было порядка 10 человек. В результате травму получил исполнитель главной роли в спектакле «Калигула» Мурад Халимбеков. Руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда сообщил, что актер все равно намерен участвовать в постановке.



Заявление о нападении на актеров «Коляда-театра» поступило ночью 22 августа в отдел полиции №1 Екатеринбурга. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД города, инцидент произошел накануне около выхода из театра на проспекте Ленина, 97. Художественный руководитель «Коляда-театра» Николай Коляда сообщил, что узнал о происшествии во время репетиции, на которую артист Мурад Халимбеков пришел с перебинтованной головой. «Сначала толпа пьяных подростков начала избивать режиссера Тараса Поддубного. Работник театра, который стал очевидцем происшествия, позвонил артисту Мураду Халимбекову — чемпиону Москвы по рукопашному бою. Он живет в этом же доме, поэтому быстро пришел на помощь»,— пояснил господин Коляда.

Артист Мурад Халимбеков рассказал “Ъ-Урал”, что после того, как он подошел к толпе, его окружили восемь человек. «Всего было около 10 человек, они были агрессивные и невменяемые. Я не применял никакой силы, пытался решить конфликт мирным путем, но ребята стали кидать в меня брусчатку, которой укладывают улицу около театра. Одна из плиток попала в голову»,— сообщил он. Прибывшей полиции удалось задержать четверых человек, сообщил артист. Однако он не смог их опознать.

В полиции сообщили, что сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и лица, причастные к инциденту. «Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского освидетельствования для установления тяжести причиненного вреда здоровью. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение»,— сообщили в УМВД Екатеринбурга.

Господин Коляда положительно охарактеризовал пострадавших коллег и выразил сожаление из-за происшествия. «Они не пьют, не скандалят, конфликт мог возникнуть из-за неадекватного состояния напавшей толпы. Несмотря на травму, Мурад Халимбеков решил выступать 1 сентября в спектакле ”Калигула”, где он исполняет главную роль»,— рассказал он. «Николай Коляда предусмотрел два состава на спектакль, так что на репетиции мы ходим через день. Теперь я планирую посещать все репетиции, доучивать текст»,— добавил господин Халимбеков.

Дарья Соколова