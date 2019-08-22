Ставки сыграли против

Полиция начала расследование после матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец». В ведомстве подозревают, что на результат матча было оказано влияние. По некоторым данным, сговор состоялся для получения прибыли за счет ставок. В самих клубах не комментируют расследование.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело после матча 27-го тура ПФЛ между клубами «Чайка» (село Песчанокопское Ростовской области) и «Черноморец» (Новороссийск, Краснодарский край). В ведомстве полагают, что на результат матча было оказано влияние (ч. 1, 3 ст. 184 УК РФ), сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как стало известно “Ъ”, с санкции Тверского райсуда Москвы полицейские провели более 20 обысков в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. В офисах футбольных клубов, в домах руководителей и игроков команд, а также иных лиц, которые могут быть причастны к совершению преступления, изъяли предметы и документы, являющиеся доказательствами по уголовному делу. Отмечается, что в ближайшее время нескольких игроков «Черноморца» пригласят в полицию для опроса следователями.

Источник “Ъ” в МВД сообщил, что в дальнейшем дело может быть передано в Следственный комитет, поскольку не исключен факт коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).

В «Чайке» заявили, что не комментируют информацию МВД. В «Черноморце» сообщили, что клуб работает в штатном режиме, готовится к очередной календарной игре, каких-либо обвинений его сотрудникам не предъявлено.

Поводом для возбуждения уголовного дела могли стать ставки, сообщает «Блокнот-Ростов» со ссылкой на собственный источник.

«В разных регионах страны на один из матчей с участием ФК "Чайка" были сделаны ставки на общую сумму 60 млн руб. Все они сыграли. Выплаты составили более 350 млн руб. Это и вызвало подозрения у правоохранительных органов»,— рассказал источник изданию.

Ранее по поводу этого же матча проводил собственное расследование Российский футбольный союз (РФС). Тогда выяснилось, что гендиректор краснодарского «Урожая» Дмитрий Градиленко предложил главному тренеру «Черноморца» Хазрету Дышекову 500 тыс. руб. за победу над «Чайкой». При этом «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственный источник в полиции сообщал, что в деле была и третья сторона, которая предлагала «Черноморцу» за поражение от «Чайки» 2 млн руб. На сайте РФС указано, что в результате расследования союза его контрольно-дисциплинарный комитет запретил Дмитрию Градиленко и Хазрету Дышекову осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение одного года, такой же запрет для троих футболистов «Черноморца» будет действовать три года.

Матч между командами «Чайка» и «Черноморец» проходил 13 мая на центральном стадионе им. И. П. Чайки в селе Песчанокопском Ростовской области. Игра состоялась в рамках 27-го тура «Олимп — Первенства Профессиональной футбольной лиги» сезона 2018/19 года зоны «Юг».

Футбольный клуб «Чайка» основан в 1997 году в селе Песчанокопском Ростовской области бизнесменом Андреем Чайкой. Клуб играл в региональных чемпионатах, в 2016 году «Чайка» прошла лицензирование РФС для участия в сезоне-2016/17 во втором дивизионе чемпионата России. В сезоне 2018/19 года «Чайка» стала победителем 27-го сезона ПФЛ зоны «Юг».

Новороссийский футбольный клуб «Черноморец» был основан в 1907 году, он является одним из старейших российских клубов. Сейчас выступает во втором дивизионе в зоне «Юг». Среди последних достижений — получение Кубка ПФЛ в 2010 году, второе место во втором дивизионе в сезонах 2012/13 года, 2013/14 года и третье место во втором дивизионе в сезоне-2014/15. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», головной компанией ОАО «ФК "Черноморец"» является управление имущественных и земельных отношений Новороссийска.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону