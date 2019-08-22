Пентагон разорвал контракт с Boeing на $1 млрд

Министерство обороны США разорвало контракт с корпорацией Boeing на поставку улучшенных ракет-перехватчиков, сообщает AP. Его стоимость составляла $1 млрд. Решение прекратить разработки по модернизации ракет было принято еще в мае — именно тогда замминистра обороны США Майкл Гриффин предложил Boeing прекратить работу над этим проектом. В четверг, 22 августа, это решение вступило в силу. «Программы разработок иногда сталкиваются с проблемами. Проанализировав ситуацию, мы решили, что путь, по которому мы следуем, не принесет результатов, поэтому мы больше не следуем по этому пути»,— заявил в среду господин Гриффин.

Официальной причиной расторжения соглашения стали технические сложности проекта, делавшие усовершенствование ракет слишком дорогим. Кроме того, по словам представителя Агентства по противоракетной обороне Минобороны США Марка Райта, в связи с расторжением контракта будет ликвидирована и сама программа по усовершенствованию ракет-перехватчиков. Вместо этого Пентагон изучает возможности разработки ракет нового поколения, которые смогли бы перехватывать межконтинентальные гиперзвуковые ракеты.

Кирилл Сарханянц