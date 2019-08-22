«Трансконтейнер» улучшил результаты

Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО «Трансконтейнер» почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.

Чистая прибыль ПАО «Трансконтейнер» в первом полугодии увеличилась на 90%, до 6 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Выручка железнодорожного оператора выросла на 17,4%, до 41,5 млрд руб. Cкорректированный показатель выручки на стоимость услуг соисполнителей — на 32%, до 18,5 млрд руб. Это произошло на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%, поясняется в сообщении оператора. Операционная прибыль «Трансконтейнера» составила почти 8 млрд руб.

Выручка и доходы от текущей деятельности подвержены влиянию сезонности речной навигации и цикличности поведения потребительского рынка, отмечается в отчетности. Как правило, число заказов, полученных в течение периода с января по февраль, меньше среднегодового показателя. В 2018 году 46% выручки было получено в первой половине года и 54% — во второй половине года, говорится в отчетности.

Долгосрочные обязательства компании с начала года снизились на 4,4%, до 13,2 млрд руб., краткосрочные сократились на 0,6%,— до 8,2 млрд руб.

В «Трансконтейнере» “Ъ” пояснили, что положительная динамика финансовых результатов обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением оборачиваемости подвижного состава, оптимизацией порожних пробегов и усилиями нового менеджмента по внедрению контроля над расходами.

ПАО «Трансконтейнер» — крупнейший в России, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава. ОАО РЖД подконтрольно 50% плюс две акции оператора, которые планируется продать на аукционе в конце ноября. 24,84% владеет ВТБ, еще 24,74% — у «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

На фоне хорошей отчетности акции «Трансконтейнера» на Московской бирже обновили исторический максимум. В ходе торгов бумаги уже превышали 13%, увеличившись до 7990 руб. при объеме торгов порядка 6 млн руб. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля, после объявления о планах ОАО РЖД продать свой пакет.

Как следует из отчетности, «Трансконтейнер» в июне заключил договор с китайской Taicang CIMC на покупку 17,7 тыс. контейнеров за 2,8 млрд руб. без учета НДС. Поставка контейнеров ожидается не позднее сентября 2020 года. Также в июле—августе оператор договорился с Рославльским вагоноремонтным заводом (входит в группу РТК) о приобретении 500 платформ за 1,2 млрд руб. без учета НДС. В рамках сделки было поставлено 136 вагонов, завершение поставок ожидается не позднее ноября. Еще в первом полугодии 151 платформу компания получила по заключенным ранее соглашениям с «Алтайвагоном» на сумму 409 млн руб. без учета НДС и 136 платформ за 371 млн руб. без учета НДС от «РМ Рейл».

Анастасия Веденеева