«Трансконтейнер» улучшил результаты

Крупнейший в России железнодорожный контейнерный оператор ПАО «Трансконтейнер» почти вдвое увеличил чистую прибыль в первом полугодии, до 6 млрд руб. Выручка компании выросла на 17% и составила 41,5 млрд руб. На фоне хороших результатов отчетности акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум.
Чистая прибыль ПАО «Трансконтейнер» в первом полугодии увеличилась на 90%, до 6 млрд руб., следует из отчета компании по МСФО. Выручка железнодорожного оператора выросла на 17,4%, до 41,5 млрд руб. Cкорректированный показатель выручки на стоимость услуг соисполнителей — на 32%, до 18,5 млрд руб. Это произошло на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 11,2%, поясняется в сообщении оператора. Операционная прибыль «Трансконтейнера» составила почти 8 млрд руб.
Выручка и доходы от текущей деятельности подвержены влиянию сезонности речной навигации и цикличности поведения потребительского рынка, отмечается в отчетности. Как правило, число заказов, полученных в течение периода с января по февраль, меньше среднегодового показателя. В 2018 году 46% выручки было получено в первой половине года и 54% — во второй половине года, говорится в отчетности.
В «Трансконтейнере» “Ъ” пояснили, что положительная динамика финансовых результатов обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением оборачиваемости подвижного состава, оптимизацией порожних пробегов и усилиями нового менеджмента по внедрению контроля над расходами.
ПАО «Трансконтейнер» — крупнейший в России, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава. ОАО РЖД подконтрольно 50% плюс две акции оператора, которые планируется продать на аукционе в конце ноября. 24,84% владеет ВТБ, еще 24,74% — у «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова.
На фоне хорошей отчетности акции «Трансконтейнера» на Московской бирже обновили исторический максимум. В ходе торгов бумаги уже превышали 13%, увеличившись до 7990 руб. при объеме торгов порядка 6 млн руб. Предыдущий рекорд был установлен 25 апреля, после объявления о планах ОАО РЖД продать свой пакет.
Как следует из отчетности, «Трансконтейнер» в июне заключил договор с китайской Taicang CIMC на покупку 17,7 тыс. контейнеров за 2,8 млрд руб. без учета НДС. Поставка контейнеров ожидается не позднее сентября 2020 года. Также в июле—августе оператор договорился с Рославльским вагоноремонтным заводом (входит в группу РТК) о приобретении 500 платформ за 1,2 млрд руб. без учета НДС. В рамках сделки было поставлено 136 вагонов, завершение поставок ожидается не позднее ноября. Еще в первом полугодии 151 платформу компания получила по заключенным ранее соглашениям с «Алтайвагоном» на сумму 409 млн руб. без учета НДС и 136 платформ за 371 млн руб. без учета НДС от «РМ Рейл».
Как стало известно “Ъ”, подготовлен проект директивы правительства совету директоров ОАО РЖД по продаже контрольного пакета «Трансконтейнера». Бенефициарами участников аукциона должны быть граждане РФ, не аффилированные с морскими контейнерными линиями, но либо уже имеющие 20% в «Трансконтейнере», либо профессиональные участники рынка, владеющие вагонами или контейнерным терминалом. Несмотря на относительную строгость условий, по данным источников “Ъ”, им соответствуют более 40 компаний. Но еще одним ограничением может стать отказ от гарантий для инвесторов.
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