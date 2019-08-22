Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Mail.ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital приобрела контрольную долю в каршеринговом сервисе YouDrive. Об этом сообщили в пресс-службе интернет-холдинга.

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool, уточнили в компании. Полученные средства компания направит на «органический рост». Также планируется нарастить автопарк сервиса с 2,5 тыс. до 10 тыс. автомобилей. Сейчас, по собственным данным компаний, у «Делимобиля» 12,5 тыс. машин, у «Яндекс.Драйва» — 11,5 тыс.

Сумму сделки и приобретаемые доли в Mail.ru Group не раскрыли. При этом актив не будет консолидирован в отчетности интернет-компании, а будет отображен в финансовой документации как выставленный на продажу. В Mail.ru Group планируют привлекать новых партнеров для YouDrive и не исключают, что инвестиция может быть передана в совместное предприятие со Сбербанком — O2O-платформы в сфере транспорта и еды.