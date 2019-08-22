Губернатор Алтайского края снова предложил расширить полномочия депутатов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко инициировал разработку законопроекта, расширяющего полномочия депутатов регионального парламента в сфере управления госимуществом. Об этом сообщил пресс-центр краевого правительства.

Законопроект предполагает, что депутаты смогут согласовывать кандидатуры на должности руководителей краевых государственных унитарных предприятий. При этом, по словам начальника управления имущественных отношений Алтайского края Елены Зинковой, парламент не будет согласовывать увольнение директоров таких предприятий, но орган исполнительной власти обязуется информировать депутатов о расторжении трудового договора. Сейчас в Алтайском крае действует 21 учреждение с такой формой собственности.

Проект закона призван улучшить качество управления краевыми предприятиями и повысить их эффективность. «Назначение их директоров — это вопрос нашего совместного ведения, исполнительной власти и законодательной. Такова основная идея»,— сказал губернатор Виктор Томенко на заседании регионального правительства. Спикер краевого заксобрания Александр Романенко поддержал идею губернатора: «Рассмотрением и принятием данного законопроекта мы даем посыл, что не только правительство, но и депутатский корпус будет ответственен за то, какие процессы происходят в сфере управления госимуществом. Считаю это правильным».

Напомним, в июне 2019 года парламент Алтайского края принял законопроект Виктора Томенко, дающий депутатскому корпусу право согласовывать кандидатуры министров финансов и экономического развития перед назначением. Однако оба министра уже были назначены до принятия закона. Так, в октябре 2018 года губернатор назначил министром экономического развития Павла Дитятева, а в апреле, пока законопроект находился на рассмотрении, министром финансов стал Данил Ситников.

Подробнее о губернаторском законопроекте — в материале “Ъ” «Полномочия следующего раза»

Илья Галагуз