Причиной межнациональной перестрелки в Краснодаре назвали «бытовой характер»

Власти кубанской столицы провели встречу лидеров национальных меньшинств региона, где обсудили события 20 августа, когда предположительно уроженцы Чечни двумя выстрелами смертельно ранили уроженца Дагестана возле Вишняковского рынка.

По словам первого вице-мэра Краснодара Виталия Косенко, известные на данный момент обстоятельства дела позволяют говорить, что конфликт носил исключительно бытовой характер. Представители национальных сообществ республик Северного Кавказа также отказались признавать конфликт межнациональным.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в розыске за совершение убийства 27-летнего уроженца Дагестана находится 28-летний уроженец Чечни Руслан Турашов. Он около 23:00 во вторник, 20 августа, предположительно произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в оппонента, по версии силовиков, из хулиганских побуждений. От полученных ранений мужчина скончался в больнице. Руслан Турашов скрылся с 25-летним Муратом Турашовым, а также другими неустановленными лицами на белой «Ладе “Приора”». При них имеется огнестрельное оружие.

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также убийству (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Дмитрий Михеенко