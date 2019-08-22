На борту теплохода «Петр Чайковский» произошел пожар, есть погибшие

Рано утром в четверг, 22 августа, произошел пожар на четырехпалубном пассажирском теплоходе «Петр Чайковский», пришвартованном у Соляного причала на Октябрьской набережной в Петербурге. Информация о возгорании на борту поступила на пульт дежурного «01» в 05:30. На первой палубе в каюте механика происходило горение обстановки на площади 13 кв. м. В 06:10 пожар был ликвидирован, сообщили в региональном управлении МЧС.

Позже появилась информация об эвакуации с борта теплохода 240 пассажиров и 80 человек персонала. Всех их разместили в ресторане на берегу.

При этом, по данным ТАСС, в результате пожара погиб один человек. Он в момент возгорания находился в каюте. Сведения о других пострадавших уточняются.