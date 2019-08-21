Дело племянника бывшего главы Дагестана дошло до суда

Племянник бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова Асхабали, возглавлявший республиканское ГКУ «Автохозяйство», предстанет перед судом за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) 25 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии обвинения, с 2013 по 2017 годы Асхабали Абдулатипов взял на ремонт в правительственный гараж шесть частных иномарок. «В результате его незаконных действий бюджету республики был причинен ущерб на общую сумму более 25 млн руб.»,— говорится в сообщении. Вместе с ним в превышении должностных полномочий обвиняется бывший руководитель администрации главы и правительства республики Исмаил Эфендиев. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский районный суд Махачкалы.

Как ранее сообщал “Ъ”, обжалуя арест Асхабали Абдулатипова в Верховном суде республики, адвокаты заявили, что уголовное преследование их клиента должно быть прекращено, так как он погасил ущерб по делу, переведя 14 млн руб. на депозит УФСБ по Дагестану. На свободу его, однако, не отпустили. В рамках этого дела был задержан и бывший вице-премьер республики Рамазан Алиев.

Подробнее об уголовных делах в отношении родственников экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова читайте в материале “Ъ”.