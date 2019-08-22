ЦБ ждет оживления спроса компаний на кредиты

В июле 2019 года прирост корпоративного кредитования остановился (с учетом валютной переоценки корпоративный портфель уменьшился на 0,04% за месяц), сообщил Банк России в свежем мониторинге развития банковской системы. В июне средневзвешенная процентная ставка по рублевым корпоративным кредитам на год и более заметно выросла: по сравнению с июнем 2018 года — с 8,5% до 9,6% годовых.

Ранее в ИЭП им. Егора Гайдара сообщали, что по крайней мере в промышленности во втором квартале баланс планов заимствований опустился до минимума (плюс 2 пункта). «Такого низкого кредитного оптимизма не регистрировалось даже в официально кризисном 2015 году», отмечали там, на фоне «нормальной» для последних трех лет доступности кредитов и максимальной за все десять лет мониторинга способности их обслуживания.

Хотя в январе—июле 2019 года годовые темпы роста оставались фактически такими же, как год назад (2,8%), основной прирост корпоративного банковского портфеля обеспечивали три сектора: добыча полезных ископаемых, АПК и транспорт и связь (см. график). Кредитование сельского хозяйства в январе—мае 2019 года (самые свежие данные) росло опережающими темпами в 9% годовых. «Основными факторами роста являются увеличение импортозамещения и реализация ряда госпрограмм субсидирования отрасли»,— поясняют в ЦБ, замечая, что инвестиции в отрасли в первом квартале выросли на 11%, а выпуск за полугодие — на 1,2%. Объем кредитования добычи за январь—май вырос на 7,7% при росте капвложений за первый квартал на 4% и выпуска за полугодие — на 4%. Объем кредитов, выданных компаниям транспорта и связи, вырос на 6,2%, что «коррелирует с повышением производственной активности», отмечают в ЦБ. В оставшихся основных видах деятельности, кроме «прочих», кредитование сокращалось.

«Инерционность действия факторов, определяющих тенденции, сложившиеся в кредитовании отраслей экономики, может способствовать их сохранению в краткосрочной перспективе»,— отмечают в ЦБ. В то же время там ожидают, что в силу повышения темпов роста экономики, благоприятной динамики процентных ставок и смягчения условий банковского кредитования в дальнейшем можно ожидать оживления спроса на банковские кредиты со стороны компаний.

Алексей Шаповалов