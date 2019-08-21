Гостеприимство Турции лопнуло

Власти Турции приступили к решению одной из самых чувствительных для страны проблем — избытка беженцев из Сирии. Учитывая, что больше всего сирийцев нашли пристанище в Стамбуле, МВД намерено до 30 октября выселить из города всех беженцев, зарегистрированных в других провинциях. При этом СМИ сообщают о случаях насильственного выдворения сирийцев на родину. Собеседник “Ъ”, сам беженец из Сирии, проживающий в Стамбуле, подтвердил эту информацию. По мнению экспертов, набирающая обороты кампания показывает, что в Турции идея об «исламском братстве» постепенно уступает место националистическим настроениям.

Сразу несколько СМИ, в том числе агентства AP и BBC, сообщили о случаях насильственной депортации сирийских беженцев из Турции на родину. Так, AP рассказало историю сирийца Мустафы, который был задержан полицией во время работы на обувной фабрике и выдворен из страны. «Они (полицейские.— “Ъ”) сказали мне: "Не возвращайся в Турцию, иди освобождай свою страну"»,— цитирует агентство Мустафу. Он родом из города Салькин провинции Идлиб (контролируется оппозиционными силами) и поэтому вернулся туда. BBC, в свою очередь, удалось поговорить с беженцем, который также был депортирован в провинцию Идлиб, но затем нелегально вернулся в Стамбул. «Когда я пересек границу и увидел турецкий флаг позади себя, я осознал, что ненавижу его, потому что это расистская страна»,— сказал он изданию.

“Ъ” связался с одним из сирийских беженцев в Стамбуле, и тот на условиях анонимности подтвердил информацию о депортациях. По его словам, эта тема широко обсуждается в иммигрантской среде, и среди депортированных есть его знакомые. Их вывезли в сирийский Африн, который контролируется турецкими войсками. Глава турецкого департамента по борьбе с нелегальной иммиграцией Рамазан Сечилмиш, которого цитирует AP, однако, отрицает, что власти практикуют насильственные депортации.

Турецкий политолог, профессор университета Сютчу Имам в городе Кахраманмараш Тогрул Исмаил в беседе с “Ъ” предположил: депортации подвергаются лишь те сирийцы, которые приехали в Турцию после окончания военных действий в их городах.

«Те, кто перешли в Турцию уже после того, как турецкая армия освободила эти территории (на севере Сирии.— “Ъ”) и навела там порядок, естественно, будут возвращены в места постоянного проживания. Они по международным нормам не считаются беженцами»,— сказал господин Исмаил.





Он добавил: турецкое население раздражено тем, что сирийские беженцы соглашаются на втрое меньшую зарплату, создавая неблагоприятную ситуацию на рынке труда.

Директор Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев, комментируя “Ъ” проблему сирийских беженцев, сделал далеко идущий вывод. «До 2016 года в Турции проводилась политика панисламизма. Правящая Партия справедливости и развития рассчитывала превратить беженцев в лояльный электорат. Но это была только одна линия. После кадровых перестановок в правительстве победила другая идея — турецкий национализм,— заявил эксперт.— Электорат готов на выборах отплатить за реализацию этой идеи, поэтому власти избавляются и будут избавляться от сирийских беженцев. И, разумеется, без определенных трений тут не обойдется».

Тема сирийцев была одной из первых, которую поднял новый мэр Стамбула Экрем Имамоглу после вступления в должность.

«Я уже говорил, что открывать двери для 3,5 млн беженцев одновременно неправильно. В Стамбуле речь идет о миллионе беженцев, почти 8% населения. Вы меняете демографию. Это вызывает социальное напряжение»,— говорил мэр Стамбула 29 июля в интервью турецкой редакции Deutsche Welle.





Политик также поддержал решение о выселении беженцев, зарегистрированных в других провинциях, упомянув, что власти страны обратили внимание на эту проблему благодаря ему. Официально в Стамбуле зарегистрировано около 550 тыс. сирийских беженцев, следовательно, выселению подлежат около полумиллиона человек.

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, выступая во вторник вечером на телеканале Haberturk, сообщил, что крайний срок, когда сирийские беженцы, зарегистрированные в других провинциях, должны покинуть Стамбул, продлен до 30 октября. Ранее предполагалось, что этот процесс будет завершен уже 20 августа. Но к этой дате успеть было нереально.

О том, что тема возвращения беженцев в Сирию — одна из ключевых для турецких избирателей, говорят и социологические опросы. Так, согласно исследованию, которое провела в июле компания PIAR, 82,3% респондентов согласны с утверждением: «Все сирийцы должны быть возвращены на родину».

Кирилл Кривошеев