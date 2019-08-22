Перестрелка с этнической составляющей

Мэрия Краснодара принимает меры по предотвращению развития конфликта, произошедшего минувшей ночью, когда в перестрелке в центре города погиб 28-летний уроженец Дагестана Ильяс Ванатов. По подозрению в совершении преступления разыскиваются уроженцы Чечни братья Турашовы, еще несколько участников перестрелки задержаны. Городские власти совместно с лидерами национальных общин проводят встречи с молодежью, чтобы урегулировать конфликт и в короткие сроки установить всех виновных.



В Краснодаре в ночь на 21 августа возле торгового центра RoyalСityMall (Вишняковский вещевой рынок) произошел конфликт, завершившийся перестрелкой, как сообщило следственное управление СКР по краю. На видео, выложенном в социальных сетях, видно, как группа молодых людей, что-то выкрикивая, перемещается по тротуару, от группы отделяется человек с оружием, который открывает стрельбу по стоящим напротив людям, на записи заметны вспышки от выстрелов. Затем звуки выстрелов начинают раздаваться с разных сторон, видно, как пули высекают искры, отскакивая от асфальта.

Записи сделаны в половине одиннадцатого вечера, на улице много автомобилей и прохожих. «Неустановленное лицо в ходе конфликта из хулиганских побуждений произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же мужчину,— сообщили в СУ СКР. — На место были вызваны сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой медицинской помощи, потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина скончался в больнице в результате причиненных ему повреждений»,— уточнили в ведомстве.

По факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч. 2 ст. 213 УК РФ), а также по факту убийства 28-летнего мужчины (ч. 1 ст. 105 УК РФ) следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело. Погибший — уроженец Дагестана Ильяс Ванатов, постоянно проживавший в Краснодаре. По подозрению в причастности к преступлению правоохранительные органы разыскивают Руслана и Мурада Турашовых, которые уехали с места происшествия на белом автомобиле Lada Priora. Подозреваемые могут быть вооружены, с ними могут находиться и другие лица. По данным редакции, еще трое участников перестрелки, получившие ранения, задержаны.

Глава Краснодара Евгений Первышов, комментируя ночное происшествие, оценил ситуацию как вопиющую. «Перестрелка почти в центре города, в результате которой погиб человек. Конечно, самое важное — как можно быстрее найти виновных и не допустить развития конфликта. Сейчас идет общение с лидерами национальных общин, чтобы они со своей стороны оказали содействие в расследовании»,— заявил мэр Краснодара.

По данным “Ъ-Юг”, высокопоставленные чиновники мэрии совместно с лидерами национальных общин, проживающих в Краснодаре, проводят встречи в землячествах, чтобы урегулировать конфликт и в короткие сроки установить виновных. Причины конфликта не озвучиваются, по неофициальным данным, ссора между группами молодых людей была бытовой — из-за громко включенной в машине музыки. Еще одна версия — конфликт якобы произошел в связи с деятельностью Вишнякового вещевого рынка, который контролируется выходцами из республик Северного Кавказа. Однако собеседники “Ъ-Юг” в правоохранительных органах считают эту версию неубедительной. «Все спорные вопросы на рынке давно не решаются разборками со стрельбой»,— пояснил собеседник “Ъ-Юг”.

Анна Перова, Краснодар