Молочный завод продадут со скидкой

Конкурсный управляющий Усть-Лабинского ООО «Традиция» сообщил о включении в конкурсную массу должника доинвентаризованного имущества. Линия творожной переработки молока оценена в 139,5 млн руб. Предприятие признано банкротом в 2017 году, общая сумма требований кредиторов составляет 265,8 млн руб. Часть имущества ООО реализована с торгов с большим дисконтом. По мнению участников рынка, линия переработки также уйдет с торгов за пятую часть своей стоимости.



Конкурсный управляющий банкротного ООО «Традиция», расположенного в Усть-Лабинске, сообщил о включении в конкурсную массу должника доинвентаризованного имущества. Это линия творожной переработки молока, которая оценена в 139,5 млн руб. По словам управляющего Олега Пустовалова, первоочередная задолженность предприятия — налоговые платежи и долги по зарплате — уже погашена.

ООО «Традиция» признано банкротом в декабре 2017 года по заявлению ООО «Дельта-Пак», сумма иска составляла 2,5 млн руб. С 2016 года предприятию было предъявлено 62 иска на 118 млн руб. поставщиков сырья, материалов и коммунальных услуг. Всего в числе кредиторов ООО «Традиция» около пятидесяти компаний, среди которых ООО «ТД "Кубанская станица"», ООО «Экспертсервис», ООО «Констанция Санкт-Петербург», ООО «Финнпак Системз», ТОО «А. П. Милланд», ООО «Кубаньмолоко» и другие. Общая сумма долга перед ними составляет 265,8 млн руб. Имущество банкротящегося молочного завода по итогам инвентаризации было оценено в 206 млн руб. Имущественный комплекс включает в себя оборудование для производства и фасовки молочной продукции, а также элементы инфраструктуры завода: погрузчики, серверы и систему видеонаблюдения.

Управляющий неоднократно выставлял имущество предприятия на торги, однако чаще всего их признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок. В итоге часть имущества все же удалось продать с большим дисконтом. Например, упаковочно-расфасовочная линия Hamba была куплена ООО «Проматикс» за 2,7 млн руб., тогда как изначально ее стоимость составляла более 10,7 млн руб. Также с аукциона были проданы товарные знаки «Одарешка» и «Полная чаша» за 2,1 тыс. руб. каждый. Еще одна производственная линия была куплена физлицом за 2,5 млн руб.

Проект ООО «Традиция» был анонсирован на экономическом форуме «Сочи-2009», инвестор заявил о намерении модернизировать молочный завод с выходом на мощность переработки 350 т молока в сутки. Предприятие было введено в эксплуатацию в 2011 году, сумма инвестиций составила 1 млрд руб. Завод производил молоко, кефир, творог, сметану. При этом загрузка предприятия из-за дефицита сырья не превышала 20% от заявленной мощности.

По словам гендиректора Ассоциации «Кубаньмолоко» Константина Синецкого, цена, за которую может быть куплено доинвентаризованное имущество, в значительной степени зависит от состояния оборудования. «139,5 млн — это рыночная цена, вряд ли ее удастся получить, однако сложно сказать наверняка, не зная, в каком состоянии оборудование»,— пояснил господин Синецкий.

Гендиректор консалтинговой компании «Советникъ» Максим Орешин также считает, что имущество не сможет быть продано дороже чем за пятую часть заявленной стоимости. «Это лоты специфические, желающих в целом купить такое имущество немного. Конечно, многое зависит и от состояния оборудования, но в любом случае потенциальный покупатель не даст за него более 25—30 млн руб.»,— резюмировал эксперт.

Елена Рыжкова