Заведомо лыжные показания

В Кировской области судят бывшего владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) Альберта Ларицкого, ранее проходившего свидетелем обвинения по делу экс-губернатора Никиты Белых. Предпринимателя обвиняют в мошенничествах, связанных с незаконным возмещением НДС при покупке оборудования для НЛК, хищении имущества ООО «Теплоэнергосбыт» и похищении бывшего владельца бумажной фабрики «Эликон» Сергея Ефимова с вымогательством у него имущества. В суде допросили основного свидетеля по эпизоду с налогами НЛК, бывшего гендиректора комбината Владимира Сысолятина.



В Первомайском суде Кирова допросили в качестве свидетеля бывшего гендиректора НЛК Владимира Сысолятина по уголовному делу в отношении бывшего владельца комбината Альберта Ларицкого, обвиняемого в мошенничестве и похищении человека. Со слов свидетеля, впервые они познакомились примерно в 2007 году, когда в Кирове власти стали обсуждать инвестиции в лесную отрасль региона. Возникла идея реконструкции производства ДСП, но из-за кризиса 2008 года проект был отложен.

Весной 2009 года, по словам свидетеля, в Киров приехал Альберт Ларицкий как владелец НЛК. «Он сказал, будем осуществлять инвестпроект на деньги Международного банка реконструкции и развития. Началась новая фаза поиска оборудования», — рассказал свидетель. Комбинат заключил договор с московским ООО «ВК-инжиниринг» (эту фирму порекомендовал сам Владимир Сысолятин). Со слов свидетеля также следовало, что после поисков в Польше и Прибалтике необходимое оборудование, наконец, нашлось в Челябинской области, но производитель ЗАО «Промплита» был в процедуре банкротства.

«Я занимался обеспечением текущей деятельности, Ларицкий работал с банками и с "ВК-инжиниринг". Была сложность в том, что утвержденная Минфином РФ программа (по льготному кредитованию инвестпроектов лесной отрасли. — “Ъ-Ghbdjk;mt”) имела ограниченные сроки. Времени на доскональный подбор оборудования было немного. Мне было предложено осмотреть оборудование "Промплиты", и особого восторга я не испытал», — рассказал свидетель. Тем не менее, по его показаниям, ООО «ВК-инжиниринг» смогло поставить и смонтировать линию по производству ДСП, это оборудование закупалось несколькими лотами через посредников. Свидетель подчеркивал, что это было сделано не для увеличения стоимости оборудования, как посчитали налоговая инпекция и следствие, а по требованию банка-кредитора. Среди посредников также было московское ООО «Зерно К», которое следствие считает подконтрольным Альберту Ларицкому. На покупку оборудования МБРР выдал для НЛК кредит в размере $12 млн, а комбинат затем обратился в налоговые органы за возмещением НДС, сумма которого составила 38 млн руб. В ходе допроса господин Сысолятин пояснил, что он рассчитывал на эти деньги, намереваясь профинансировать монтаж оборудования.

Об участии посредников в покупке свидетель, по его словам, узнал после выездной проверки налоговой инспекции, выявившей нарушения. По словам Владимира Сысолятина, по данным акта налоговой они составили схему движения средств и посчитали, что виновато «Зерно К», не уплатившее налоги со сделки по купле-продаже оборудования. «Нарушение закона произошло не в Кирове, а в Москве. Но налоговая решила, что здесь просматриваются интересы Альберта Ларицкого и его юриста. Через них и усмотрели связь с «Зерно К» и НЛК», — полагает свидетель. В суде Владимир Сысолятин также рассказал, что против него в тот период «интриговали» губернатор Кировской области Никита Белых и начальник УВД Сергей Солодовников. «После возбуждения уголовного дела по уклонению от уплаты налогов состоялась встреча Ларицкого, Белых и Солодовникова. Они встретились и порешали, чтобы виновным назначить меня», — заявил Владимир Сысолятин. Однако на настойчивые вопросы обвиняемого Ларицкого, откуда ему известно о такой встрече, свидетель отказался называть свои источники. В конце своего рассказа Владимир Сысолятин подчеркнул: «Неважно, сколько стоило оборудование, важно, что "Зерно К" не заплатил налоги».

Помимо прокурора вопросы свидетелю активно задавал обвиняемый, интересуясь, не сам ли Владимир Сысолятин управлял НЛК, подписывал документы и контролировал всю текущую деятельность, в том числе покупку и монтаж оборудования. Бывший гендиректор признался, что зачастую подписывал документы, которые ему подавала бухгалтерия, особенно в них не вникая. В итоге судебного заседания защита поинтересовалась, был ли реализован инвестпроект по цеху ДСП. «Это единственный проект, который был реализован. Он закончен. Это все, что осталось от когда-то мощного НЛК», — сообщил свидетель. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об оглашении на следующем заседании протоколов допросов свидетеля из-за противоречий.

Добавим, что Владимира Сысолятина вместе с финдиректором НЛК Натальей Фукаловой еще в 2013 ­году обвиняли в незаконном возмещении НДС при покупке оборудования, за что сейчас судят Альбрета Ларицкого. Однако в декабре 2014 года Первомайский суд Кирова оправдал обоих менеджеров НЛК. В 2015 году облсуд отменил оправдательный приговор, отправив дело на доследование. В результате следователи ФСБ возбудили уголовное дело уже в отношении бывшего собственника НЛК Альберта Ларицкого, а бывший директор Владимир Сысолятин стал свидетелем. В октябре 2016 года Лефортовский суд Москвы уже приговорил господина Ларицкого к трем годам колонии общего режима за эпизод с хищением части кредитов Сбербанка на модернизацию НЛК. Предпринимателю, считавшемуся одним из доверенных друзей осужденного экс-губернатора Никиты Белых, также инкриминировали похищение в 2011 году владельца банкротящейся фабрики «Эликон» Сергея Ефимова.

По версии следствия, его увезли на турбазу Владимира Сысолятина на переговоры и незаконно там удерживали, в результате чего Сергей Ефимов переписал акции «Эликона» на Альберта Ларицкого. Любопытно, что семь лет назад проверка этих фактов завершилась отказным материалом, а сам Сергей Ефимов тогда своего похищения не подтверждал. Альберт Ларицкий свою вину не признает ни по одному из предъявленных ему обвинений.

Ирина Александрова, Киров