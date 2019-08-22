«Мясничий» обживется в Москве

Необходимость поиска новых каналов сбыта вынуждает производителей и переработчиков мяса активнее развивать собственную розницу. Подконтрольная красноярской Goldman Group сеть «Мясничий» рассчитывает выйти в крупные города России и постсоветских стран при помощи франчайзи. Но в Москве группа может столкнуться с серьезной конкуренцией, значительную долю рынка в столице уже заняла сеть «Мясновъ».

Goldman Group рассчитывает вывести собственный розничный бренд «Мясничий» в Москву, крупные города России, Белоруссию и Казахстан, следует из презентации для потенциальных франчайзи. Исполнительный директор Goldman Group Дмитрий Гелемурзин пояснил “Ъ”, что в ближайших планах компании — открытие 100 магазинов «Мясничий». По его словам, в Москве партнер уже найден, но не называет его. Он пояснил, что сеть ведет переговоры с несколькими компаниями на Урале, в Башкирии и центральных регионах страны.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская предполагает, что выход на московский рынок может произойти не посредством открытия одной-двух точек, а через крупного стратегического партнера. Первоначальный взнос за франшизу «Мясничего» 0,49–1,4 млн руб., расчетный размер инвестиций — от 2,8 млн руб., роялти составит 1%, говорится в презентации. Окупить открытие собственной точки, по прогнозам Goldman Group, можно за год-два.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает потенциальной проблемой высокий паушальный взнос, что снизит интерес потенциальных франчайзи. Кроме того, возможность развития сети может быть ограничена небольшой площадью объектов: магазины более 100 кв. м требуют сильных компетенций по сопутствующим товарам, которых нет у самого «Мясничего», добавляет он.

Goldman Group создана в 1999 году в Красноярске и первоначально занималась поставками нефтепродуктов. Основной бенефициар бизнеса — депутат заксобрания Красноярского края Роман Гольдман. Общая стоимость активов Goldman Group по итогам прошлого года составила 6,2 млрд руб., из них 72% приходятся на мясную промышленность. Выручка группы в 2018 году составила 4,2 млрд руб., при этом 51% оборота обеспечил бизнес по поставке нефтепродуктов, а 44% — производство и переработка свинины.

Сеть магазинов «Мясничий» Goldman Group запустила в Красноярске в 2014 году. Выручка сети по итогам 2018 года составила 559,8 млн руб., EBITDA — 81,4 млн руб. Сейчас под брендом «Мясничий» работают семь фирменных магазина и три павильона в Красноярске. В формате shop-in-shop (фирменный павильон в другом магазине) работают еще 24 точки сети. В портфеле Goldman Group есть розничный бренд «Настоящая еда», где представлена продукция глубокой переработки свинины.

Михаил Бурмистров считает, что, несмотря на то что формат мясных лавок и мини-маркетов еще актуален, конкуренция в этом сегменте достаточна высока. Среди наиболее заметных игроков — сеть «Мясновъ», которая насчитывает около 200 магазинов. В числе ее совладельцев Сергей и Евгений Михайловы, гендиректор и председатель совета директоров группы «Черкизово». В аналогичном формате работает сеть «Ближние горки», подконтрольная холдингу «Агропромкомплектация» Сергея Новикова, сейчас она насчитывает десять магазинов. Крупный производитель мраморной говядины «Праймбиф» ГК «Заречное» Сергея Ниценко развивает собственные мясные бутики под вывеской «Праймбиф бар».

Анна Рождественская говорит, что в 2018 году интерес инвесторов к франшизам продуктовых магазинов вырос в 2–2,5 раза по сравнению с 2017 годом. При этом большую долю проектов инициируют производители, которые таким образом расширяют каналы продаж. Она предупреждает, что в таких случаях важно обеспечение бесперебойных поставок продукции со стороны франчайзеров. «По мере роста сети с этим часто возникают проблемы»,— поясняет эксперт.

Анатолий Костырев, Алексей Полухин, Александра Мерцалова