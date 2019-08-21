Disney запустит свой стриминговый сервис в ноябре

Американская компания Disney объявила, что ее стриминговый сервис заработает 12 ноября. Сервис Disney+ будет доступен в США по ежемесячной подписке за $6,99. Совокупная подписка на Disney+, ESPN+ Hulu будет стоить $12,99 (столько же стоит подписка на Netflix).

Также сервис одновременно выйдет в Канаде и Нидерландах, а через неделю — в Австралии и Новой Зеландии. Подписаться на Disney+ можно будет на платформах Apple (iPhone, iPad, iPod и Apple TV), Google (Android, Android TV, Chromecast), Microsoft (Xbox One), Sony (PlayStation 4 и телевизоры компании на Android), а также через плеер Roku.

Планируется, что в момент запуска Disney+ на платформе будет доступно свыше 400 фильмов (включая 10 оригинальных), около 7,5 тыс. серий сериалов (в том числе 25 оригинальных сериалов). Среди них будут все 30 сезонов мультипликационного сериала «Симпсоны». В Disney заявляют, что в 2020 финансовом году на создание собственного контента будет выделено свыше $1 млрд. Согласно собственному плану компании, к 2024 финансовому году число подписчиков сервиса должно будет составлять от 60 млн до 90 млн человек.

Евгений Федуненко