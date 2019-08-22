Соцсети наиграли на удаление

В английском футболе набирает обороты скандал, вызванный серией инцидентов, в ходе которых болельщики через социальные сети подвергали чернокожих игроков английских команд расистским оскорблениям. Помимо осуждения такого поведения, не имеющего, как показывает практика, заметного влияния на положение дел, раздаются и призывы к более радикальным мерам. Так, известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл призвал футболистов на полгода бойкотировать соцсети. Только так, уверен он, можно побудить их руководство реально противостоять расизму в сети.

Одной из наиболее обсуждаемых тем последних дней в английском футболе является поведение болельщиков, уже трижды с начала сезона подвергавших чернокожих игроков оскорблениям на почве расизма. Причем все три эпизода очень похожи.

Первый инцидент был зафиксирован на прошлой неделе после матча за Суперкубок UEFA, в котором встречались «Ливерпуль» и «Челси». Лондонцы уступили в серии послематчевых пенальти, а антигероем матча стал Тэмми Абрахам, не реализовавший пятый, решающий удар «Челси». В результате Абрахаму пришлось столкнуться с расистскими атаками в соцсетях. История повторилась под копирку в воскресенье. В матче Championship, второго по рангу после премьер-лиги дивизиона, в котором встречались «Рединг» и «Кардифф Сити», уже в добавленное время в ворота последнего был назначен пенальти. Исполнять его вышел ивуарийский полузащитник Яку Мейте, но забить ему не удалось. И снова чернокожего футболиста в соцсетях смешали с грязью. Не помогло даже то, что неудача Мейте не имела никакого значения для его команды — «Рединг» ведь победил 3:0. Наконец, в понедельник с оскорблениями расистского толка в социальных сетях столкнулся один из сильнейших полузащитников мира Поль Погба. Он тоже не забил пенальти, из-за чего его «Манчестер Юнайтед» вынужден был довольствоваться ничьей в противостоянии с «Вулверхэмптоном».

Именно инцидент, в который оказалась вовлечена звезда мирового масштаба, вызвал наиболее жесткую реакцию со стороны футбольной общественности. Причем дело не ограничилось стандартными осуждениями поведения болельщиков. Этого, как отметил, например, Гарри Магуайр, самый дорогой защитник в истории футбола и одноклубник Погба (его покупка у «Лестера» обошлась манчестерцам в €87 млн), недостаточно. По его мнению, остановить «жалких провокаторов» можно, только если соцсети введут обязательную идентификацию пользователей при регистрации, отсутствие которой значительно затрудняет выявление лиц, причастных к нападкам на футболистов. А наиболее радикальное предложение выдвинул известный в прошлом защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер женской сборной Англии Фил Невилл. «Я думаю, нам, как футбольному сообществу, нужно уйти из соцсетей на полгода. Потому что и Twitter, и Instagram в ответ на жалобы просто присылают отписки, в которых обещают разобраться. И ничего не меняется,— приводит BBC высказывание Невилла.— Я не верю, что те, кто руководит сетями, способны что-то изменить. А потому давайте на время уйдем из них. Посмотрим, как соцсети на это отреагируют».

Вышеозначенные инциденты полностью подтверждают выводы, содержащиеся в обнародованном в июле докладе антидискриминационной организации Kick It Out. В нем утверждается, что количество инцидентов, связанных с дискриминацией по расовому, национальному, религиозному признакам, в английском футболе растет угрожающими темпами. Так, в 2017 году на всех уровнях футбольной пирамиды (в любительских, юношеских и профессиональных лигах) было зафиксировано 192 таких инцидента. А в 2018-м был отмечен скачок на 43% — до 274 случаев.

Александр Петров