Бутик модной одежды «Лакшери Store» планирует судиться с телеграм-каналом

Владелец галереи бутиков «Лакшери Store» Евгений Жехарев назвал клеветой сообщение телеграм-канала «Нижегородский олень», что новый начальник нижегородского управления ФСБ Игорь Завозяев применил «необычный подход» в оперативной деятельности и запросил список вип-клиентов бутика, чтобы вычислить чиновников и депутатов с теневыми доходами, покупающими пиджаки за 2 млн руб.

«Никаких запросов от УФСБ нам не поступало. Сама идея подобного запроса от правоохранительных органов выглядит дико и нелепо. Авторы этого сообщения даже не удосужились правильно написать имена дизайнеров и названия премиальных брендов», – сообщил „Ъ-Приволжье“ Евгений Жехарев. По его словам, в компании консультируются, как привлечь анонимных авторов «Нижегородского оленя» к ответственности за распространение ложной информации, установив их личности.

Добавим, что анонимные нижегородские каналы, по мнению местных бизнесменов, стали активно участвовать в информационных войнах с элементами недобросовестной конкуренции. Так, телеграм-канал ВЧК сообщил о скором отзыве лицензии у «НБД-Банка», спровоцировав массу слухов. Председатель банка Александр Шаронов назвал их необоснованными, пошутив, что его банк «хоронят не первый год» и он догадывается, кто распускает эти слухи.

Один из опрошенных „Ъ-Приволжье“ банкиров предположил, что в данном случае был сделан вброс заведомо ложной информации со стороны одного из крупных госбанков, который на фоне отзыва лицензии у банка «Ассоциация» пытается перехватить клиентов и отсечь региональных конкурентов.

Иван Сергеев