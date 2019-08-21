Госстройнадзор завершил итоговые проверки на трамвайных участках «Чижика»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга завершила итоговые проверки на трамвайных участках «Чижика» в Красногвардейском районе города. Контрольно-надзорные мероприятия проводились на Ириновском проспекте, а также на участках по улице Потапова и по Рябовскому шоссе.

Как сообщили в Госстройнадзоре, проверка выявила, что все построенные линейные объекты соответствуют требованиям проектной документации, прошедшей экспертизу. ООО «Транспортная концессионная компания» выданы соответствующие заключения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что движение по всему маршруту трамвайной линии «Чижик» в Красногвардейском районе Петербурга до станции Ржевка планируется запустить 1 сентября.