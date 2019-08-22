Чемалу не показалось

Реготделению партии «Единая Россия» в Республике Алтай предстоит решить вопрос о смещении с поста председателя совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской, которая на прошлой неделе стала главным героем скандального видео, снятого на одной из алтайских турбаз. На нем спикер райсовета при помощи угроз и нецензурной лексики выгоняет туристов с турбазы, которую называет своей «личной территорией». Комиссия по этике «Единой России», не удовлетворившись добровольной отставкой госпожи Ящемской, рекомендовала реготделению лишить ее поста спикера райсовета. Реготделение должно было сделать это раньше, не дожидаясь рекомендаций комиссии, уверены эксперты.
Комиссия по этике партии «Единая Россия» рекомендовала президиуму регионального политсовета партии в Республике Алтай на ближайшем заседании рассмотреть вопрос о смещении с должности председателя совета депутатов Чемальского района Людмилы Ящемской. Об этом сообщает пресс-служба партии со ссылкой на заместителя секретаря генерального совета партии Евгения Ревенко. Неделю назад в социальных сетях появилось скандальное видео, снятое предположительно на кемпинге «Раскачка» (село Чепош), якобы принадлежащем де-юре супругу госпожи Ящемской Евгению. На видео спикер райсовета с применением угроз и ненормативной лексики выгоняет семью отдыхающих на турбазе омских туристов. «Вон туда отъехайте с моей личной территории, чтобы вы меня не раздражали... от моей интимной территории отъехайте, вы че, не понимаете... Я сейчас свою машину заведу и вашу машину просто на хер угроблю. Ты мою должность узнаешь и обкакаешься»,— обещает она.
Поводом для конфликта послужило желание туристов принять душ на турбазе, за эту услугу они якобы заплатили супругу госпожи Ящемской. На многочисленных сайтах отзывов о компаниях пользователь Ольга оставила одно и то же сообщение об этом инциденте. «Так мы просто попросили на ее турбазе принять душ и все... Разговаривали с ее якобы мужем, он нам разрешил, конечно же, не бесплатно, пошли мыться, эта дама прибежала, давай нас выгонять, говоря, кто нам разрешил, чуть ли не в кабинку к нам ломилась, говорила „пять минут вам даю, чтобы вы уехали (неценз.)“, а между прочим мы с маленькими детьми были...»,— говорится в отзыве.
В свою очередь, госпожа Ящемская сообщила ИА «Банкфакс», что конфликта с туристами не было, а запись смонтирована для того, чтобы ее опорочить. Впрочем, на фоне разгорающегося конфликта Людмила Ящемская написала заявление о выходе из «Единой России», партия его удовлетворила. «Подобное неэтичное поведение считаем недопустимым»,— цитирует пресс-служба реготделения партии слова секретаря Владимира Тюлентина. В реготделении и исполкоме ЕР „Ъ“ отказались комментировать ситуацию.
Людмила Ящемская родилась в 1963 году, окончила Горно-Алтайский государственный педагогический институт. С 2008 года работала заместителем директора по воспитательной работе в школе села Чепош, была первым заместителем главы Чемальского района. В 2013 году участвовала в выборах главы района (заняла второе место), несмотря на то, что «Единая Россия», в которой она состояла, официально поддержала другого кандидата. В результате госпоже Ящемской, по решению партконференции, пришлось покинуть ряды ЕР. Некоторое время она входила в республиканский совет «Патриотов России». Когда и почему она вновь вернулась в партию власти, неизвестно. Была заместителем министра регионального развития Республики Алтай. В прошлом году была избрана депутатом чемальского райсовета и возглавила его.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Евгений Ящемский в 2010 году зарегистрировал в селе Чепош ИП, основная деятельность которого — «предоставление прочих мест для временного проживания и экскурсионных туристических услуг».
Политтехнолог Юрий Овиденко полагает, что в ситуации с госпожой Ящемской реготделение партии показало свою беспомощность и несостоятельность. «Закономерно, что после такого скандала человек выходит из партии и последняя самоочищается. Здесь не должно быть полумеры. Если исключили, то нужно было сразу лишать ее должности председателя. А так она в любом случае остается фигурой, которая ассоциируется с партией. Это большая недоработка реготделения»,— уверен эксперт.