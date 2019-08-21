В Нижегородской области билеты на «Валдай 45Р» начали продавать онлайн

Билеты из Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева на суда на подводных крыльях «Валдай 45Р» начали продавать онлайн, сообщает пресс-служба правительства региона. Сейчас на сайте biletnn.ru к продаже доступны билеты на рейсы с 30 августа по 15 сентября.

Приобрести билеты можно также оффлайн с 10:00 до 19:00 в концертно-туристическом агентстве «Ледаро» на улице Грузинской в будни, в ДК «ГАЗ» на улице Смирнова ежедневно и в Coral Travel в ТРЦ «РИО» на Московском шоссе ежедневно. Кроме того, билеты по-прежнему можно приобрести перед рейсом на теплоходе, предварительно забронировав их по телефону +7-963-230-58-30.

Напомним, регулярные пассажирские перевозки на судне начались в регионе 10 августа. В Городец рейсы осуществляются в пятницу в 17:00 , обратно в 18:15, в субботу в 9:00, обратно в 13:00, в понедельник в 6:45, обратно в 8:00, стоимость 400 руб. в одну сторону и 600 руб. в оба конца для взрослых. Для детей цена ниже: 300 руб. в одну и 500 руб. в обе стороны. В Макарьево судно ходит по воскресеньям также в 9:00, обратно в 14:00. Стоимость взрослого билета 600 руб. в одну сторону и 1 тыс. руб. в обе, детского – 400 руб. в одну и 600 руб. в обе стороны. Отправляется «Валдай 45Р» от причала №5.

Анастасия Еремина