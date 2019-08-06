«Валдай-45» совершил первую поездку в Городец

Судно на подводных крыльях «Валдай-45» совершило первую туристическую поездку из Нижнего Новгорода в Городец по Волге. Пассажирские перевозки до Городца и Макарьевского монастыря с 10 августа станут регулярными. Рейсы будут выполняться по субботам в Городец и воскресеньям в Макарьево дважды в день.

Стоимость проезда до Городца в одну сторону составляет 400 руб., туда и обратно – 600 руб. Цена детского билета в одну сторону составляет 300 руб., в обе стороны – 500 руб. Рейсы в Городец отправляются в 9:00 от причала №5, обратно – в 13:00.

В Макарьевский монастырь стоимость поездки для взрослых составит 600 руб., туда и обратно – 1 тыс. руб., для детей – 400 и 600 руб. соответственно. Рейсы в Макарьево будут отправляться по воскресеньям также в 9 утра с причала №5, обратно в 14:00.

Возможность зарезервировать билеты будет доступна с 7 августа.

Напомним, ранее правительство Нижегородской области планировало запустить туристические маршруты на «Валдае» в июне. «Валдай-45» построен Центральным конструкторским бюро по судам на подводных крыльях им. Р.Е. Алексеева по федеральной целевой программе «Развитие гражданской морской техники». Судно имеет низкую осадку – около 1 м, максимальная скорость – 75 км/ч, запас хода – 550 км, вместимость 45 пассажиров, экипаж судна – всего два человека.

Андрей Репин