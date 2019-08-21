Стоимость квадратного метра жилья в новостройках Новороссийска увеличилась на 2%

Средняя цена одного квадратного метра жилья в новостройках Новороссийска по состоянию на 1 августа текущего года составила 51,67 тыс. руб. По сравнению с данными на начало июля она выросла на 2%, сообщили в городской администрации.

Эксперты связывают данное повышение цен с введением проектного финансирования застройщиков и открытием участниками долевого строительства эскроу-счетов.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, изменения в ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» вступили в силу с 1 июля 2019 года. По состоянию на середину июля в Краснодарском крае выдавать кредиты застройщикам и открывать эскроу-счета участникам долевого строительства уполномочено 37 банков. Застройщики заключили с банками 28 договоров по таким счетам и еще 77 заявок находится на рассмотрении. Таким образом, на Кубани 9 млн кв. м жилья строится или начнет строиться в ближайшее время по новым условиям.

По различным оценкам опрошенных “Ъ-Кубань” экспертов, стоимость жилья на Кубани может вырасти до конца текущего года в сравнении с началом 2019-го на 20%.

Василий Хитрых