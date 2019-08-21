Турецкая прокуратура ищет ответственных за трубу

Состояние пострадавшей в турецком отеле 12-летней девочки из Санкт-Петербурга остается крайне тяжелым. Как сообщила «РИА Новости» мать ребенка Наталья Адамова, со слов турецких медиков она поняла, что сейчас перевозить девочку в Россию нельзя, так как подключена к системе жизнеобеспечения. Родители обратились в генконсульство России в Анталье с просьбой организовать коммуникацию турецких и российских врачей.

Девочка пострадала, купаясь в бассейне — ее руку засосало в водоотводную трубу. Вероятно, в тот момент работала система циркуляции воды.

Подробности происшествия по просьбе "Ъ FM" выяснил турецкий журналист Маис Али-Заде: «Инцидент произошел в гостинице Sunhill в Бодруме. 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которая отдыхала с семьей, купалась в бассейне, и ее рука попала прямо в трубу. Родители и другие туристы старались ей помочь. Сейчас ситуация критическая, ребенок находится в больнице Денизли, это совершенно другой город, где-то в 300 км от Бодрума.

Я связался с руководителями гостиницы, они мне объяснили, что сейчас это дело находится на контроле в прокуратуре, ведется расследование.

Пока дело не возбуждено в отношении гостиницы или ее администрации, поэтому они не могут давать точную информацию. Прокуратура закрыла бассейн. В гостинице боятся, что ее рейтинг, конечно, сейчас рухнет».

Трагедия произошла 18 августа, уже в последние дни тура. Во вторник, 20 августа, семья уже должна была вернуться домой. По словам матери ребенка, работники отеля не принимали никакого участия в спасении девочки из бассейна, помощь оказывали только другие отдыхающие. Сейчас судьбой ребенка занимаются посольство России в Турции, генконсульство в Анталье, подключились Минздрав и администрация Санкт-Петербурга, подтвердила пресс-атташе России в Анкаре Ирина Касимова.

«Мы подтверждаем информацию о происшествии с 12-летней девочкой. В настоящий момент она находится в больнице города Денизли, состояние критическое. Страховая компания со своей стороны принимает необходимые меры. Наше генконсульство в Анталье отслеживает ситуацию. Обстоятельства происшествия уточняются».

Сейчас турецкие следователи выясняют детали происшествия и ищут ответственных. В частности, они проверят, не находился ли отец девочки, который пытался ей помочь, в состоянии алкогольного опьянения.

Но эксперты по монтажу и обслуживанию бассейнов считают, что виновных нужно искать в отеле Sunhill. Если бы были соблюдены все правила безопасности, то никто бы не пострадал, убежден генеральный директор компании Composit Group Константин Бугаев: «Когда произошел несчастный случай, была включена система очистки воды и фильтрации. Вообще фильтрация работает только в тот момент, когда людей в бассейне нет — это ночное время, и выставляются знаки, что идет техобслуживание бассейна. И если бы это происходило именно так, то ничего не могло произойти, потому что циркуляция воды не осуществляется. Но самое грубое нарушение — там не было защитной решетки. Даже если бы была включена система циркуляции воды, но была бы решетка, ничего бы не произошло».

Сообщается, что туроператор Odeon Tours, через которого семья покупала тур, пошла навстречу своим клиентам и оплатила аренду квартиры недалеко от больницы. Вместе с тем, страховка, которую купили петербуржцы, покрывает пребывание в стране только одного родителя. Но страховая компания уже заявила, что оплатит все, что входит в условия договора.

Александр Иноядов, адвокат юридической компании BMS Law Firm: «Здесь однозначно есть вопрос по страховому возмещению. Это будет лимитировано той величиной, которая обозначена в условиях страховки. Поскольку здесь есть факт причинения вреда жизни или здоровью, при установлении виновника — а это, в любом случае, будет турецкая сторона: отельная администрация или управляющий гостиницей — также могут быть заявлены требования гражданского характера относительно возмещения вреда, включая моральный вред, тех издержек, которые понесет семья. Это в рамках гражданского иска. Что касается вопросов оценки причин произошедшего, то они в рамках гражданского дела будут исследоваться. Я допускаю, что то, что произошло, имело под собой некую безалаберность, халатность, какую-то причину, которую надо устанавливать и расследовать. Если в рамках этой работы со стороны турецких правоохранителей будет установлено наличие признаков состава преступления, то те лица, которые это допустили, также будут привлечены и к уголовной ответственности. Что здесь можно порекомендовать? В любом случае, все те расходы, которые несет семья, она должна сохранять и подтверждать. В пределах лимита ответственности страховая компания осуществит и выплаты. Если этого будет недостаточно, то может быть заявлен иск к виновной стороне. Туроператор в данном случае все свои обязательства исполнил. Он продал тот продукт, который обеспечил пребывание, трансфер, перелет. А за некачественный сервис внутри отеля он ответственности не несет».

Генеральный консул России в Анталье Олег Рогоза ранее говорил, что в Турции ежегодно гибнут десятки российских туристов, и наиболее частыми причинами смерти становятся несоблюдение правил безопасности на воде.

Светлана Белова, Яна Пашаева