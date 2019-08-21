«Сухой» объяснил стоимость перелетов SSJ 100 политикой авиакомпаний

«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), производитель самолетов SSJ 100, ответил на выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о стоимости перелетов, объяснив ценообразование политикой авиакомпаний. Напомним, в ведомстве заявили, что средняя стоимость авиабилетов на маршрутах, обслуживаемых SSJ 100, на 20% выше, чем на других самолетах, из-за высоких расходов на обслуживание. Заместитель главы ФАС Александр Редько заявил, что стоимость простоя SSJ 100 не должна сказываться на цене билетов.

«Прежде всего в вопросах ценообразования многое зависит от тарифной политики самих авиакомпаний,— сообщили в пресс-службе ГСС (цитата по "РИА Новости").— Авиакомпания "Аэрофлот" никогда не была лоукостером, а позиционирует себя как премиального национального перевозчика, что соответствующим образом отражается на цене билетов». Производитель также сообщил, что постоянно работает над снижением стоимости эксплуатации самолетов.

«Аэрофлот» является крупнейшим эксплуатантом самолетов SSJ 100 в мире: в его парке уже сейчас находится полсотни таких машин. За рубежом лайнер активно использует мексиканский авиаперевозчик Interjet, у которого насчитывается 22 таких лайнера.

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что некорректно сравнивать самолеты «Сухого» с Airbus и Boeing с точки зрения пассажировместимости. По его мнению, конкурентом SSJ 100 является самолет Embraer 190.