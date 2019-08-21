Мантуров считает некорректным сравнение SSJ 100 с Airbus или Boeing

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что некорректно сравнивать самолеты «Сухого» с Airbus и Boeing с точки зрения пассажировместимости. Так он прокомментировал выводы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о том, что стоимость авиабилетов на SSJ 100 выше, чем на иностранные воздушные суда.

Напомним, ФАС заявила, что усредненная цена на маршрутах, по которым летает SSJ 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными лайнерами. Глава ФАС Игорь Артемьев сказал, что разница объясняется высокими расходами авиаперевозчиков на обслуживание SSJ 100 (7 руб. за кресло-километр против средней ставки 4 руб.).

«На сегодняшний день его прямые конкуренты — это самолет компании 190-Embraer. Если мы говорим о сравнении»,— сказал господин Мантуров (цитата по ТАСС). Он объяснил вопрос стоимости перелетов проблемами в послепродажном обслуживании самолетов SSJ 100, которые «уже решены, но еще находятся на стадии развития».

Отметим, что вопросами послепродажного обслуживания самолетов «Сухого» занимался до последнего времени бессменный руководитель «Ильюшин Финанс и Ко.» (ИФК) Александр Рубцов. В 2017 году он возглавил «Гражданские самолеты Сухого» (входит в ОАК), где курировал это направление с самолетами SSJ 100.

Как писал “Ъ”, совет директоров ИФК 23 мая принял решение об окончании работы Александра Рубцова. Его сменил бывший руководитель профильного департамента Минпромторга Равиль Хакимов.

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